隱形戰隊｜陳展鵬十年後再挑戰奸角眼神超有戲　劉穎鏇揭背後辛酸

《隱形戰隊》開播以來激戰連連，除了動作場面大激鬥，劇集還加插了「腦力戰」，而劇集重要的「腦力擔當」為觀眾期待已久的陳展鵬。由於是次是陳展鵬相隔十年再演奸角，網民均表示期待，自劇集播出以來一直在各大討論區留言：「到底陳展鵬幾時先出場？」、「陳展鵬今次應該好有發揮」、「最鍾意睇陳展鵬做奸角」、「比主角更帥的壞人」，千呼萬喚之下，陳展鵬飾演的奸角匡勝天，將於周二（28日）第十七集登場，而且登場形式更是相當矚目驚心。

陳展鵬出場呢一吓勁有氣勢，亦拍得好有壓迫感同神秘感。

陳展鵬出場呢一吓勁有氣勢，亦拍得好有壓迫感同神秘感。

簡單幾個動作眼神，已令人不寒而慄。

能夠操控人性、洞悉人心的心理專家匡勝天，被譽為「隱形戰隊」最強敵人，其實早於劇集播出前的預熱宣傳片，陳展鵬憑幾個眼神及對白，已完美示範了「腦力Big Boss」應有氣場。今日官方社交網再度釋出以陳展鵬角色做主打的預熱預告片。一開始匡勝天坐在監倉的會客室中，霸氣十足的向Ocean（馬國明飾）、寶寶（唐詩詠飾）及女女（林子善飾）下馬威：「我對查案冇乜興趣，不如講吓我有興趣嘅嘢。」

到底隱形戰隊呢三名要員，係咪一開始同匡勝天VS就慘敗呢？

一開始即佔盡上風的匡勝天施展驚人讀心術，一邊托著下巴、一邊以冷靜陰沉眼神說話，其間不時露出極自信微笑，匡勝天說：「頭先三位入嚟嘅時候，我聽到三種唔同嘅腳步聲。」之後匡勝天厲眼掃向女女，並繼續說：「呢位阿Sir，冇咗隻腳都可以做警察嘅咩？不如等我估吓你左腳有事定右腳有事。」語畢匡勝天指著女女，繼續氣定神閒並以挑機Tone緩緩說出：「左腳！」被說中痛處的女女即時表現驚恐。最後匡勝天拋出一句：「凡事都有代價嘅，想要得到我嘅幫助，就要照我說話做事」，語畢更慢慢流露出陰險奸笑，讓人不寒而慄。

陳展鵬飾演嘅匡勝天，被譽為「隱形戰隊」最強敵人。

到底隱形戰隊呢三名要員，係咪一開始同匡勝天VS就慘敗呢？

短短45秒的預熱宣傳片，由於鏡頭角度及拍出來的光線等均甚有電影感，加上展鵬手到拿來的層次感奸險演出，令整條宣傳片有張力之餘亦充斥戲味，令人更期待展鵬出場時與隱形戰隊的火花。問到演奸角怕否嚇親女兒小豬比，展鵬笑謂：「之前我拍動作戲，小豬比見到會問：『爸爸，點解你會咁打嘅？』，咁都會同佢講係假嘅，就好似故仔書入面啲角色咁，爸爸嘅工作就係去演繹唔同嘅角色，咁佢會了解到爸爸嘅角色唔係真實嘅我。你問我作為專業演員，絕對需要敬業樂業，點樣保持水準先係我最關注嘅事。」

劉穎鏇獲網民激讚有型。

劉穎鏇可塑性真係好高。

劉佩玥超好打！

而前晚（24日）晚播出一集，「黑白雙劉」Shadow（劉佩玥飾）及邢風（劉穎鏇飾）直搗虎穴救出被拐少女、兼與壞人激烈槍戰一幕，播出後好評如潮，網民留言：「槍戰好有電影感，音效、配樂出色」、「最後嗰四分鐘我Loop咗三、四次」、「超水準電視劇」、「Tiffany（劉穎鏇）型到核爆」、「Tiffany打女形象近年少見，集靚女、健康、陽光於一身」、「Tiffany可塑性高」、「劉佩玥揸槍型」。

劉穎鏇小背心上陣！

性感又有型！

好有女強人feel！

談到相關場口，劉穎鏇透露其實相當難怕，她與劉佩玥更因而喪吃NG：「我自己好鍾意呢場戲，之前打戲好少Part女仔，我覺得個感覺好得意，好有女強人感覺。呢場戲有兩大挑戰，除咗開槍唔好眨眼，有一Part我同Moon喺貨櫃度每人一邊喺度開槍，有個Moment我因為冇晒子彈，我要喺佢背脊度攞彈匧去Reload番我支搶。其實嗰個動作係要連貫住咁做，因為佢係一個Wide Shot，嗰個Take拍咗好多好多次，仲要顧埋唔眨眼同面部表情，所以真係好難。我知道好多人都話好期待星期一嘅後續發展，雖然我自己有份拍，但我都一樣期待。」