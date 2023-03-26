廉政狙擊｜胡定欣15分鐘演盡七情六欲　黃智賢被譽為「丁蟹2.0」

《廉政狙擊》昨晚（25日）翡翠台一連兩集播出大結局，結果做盡壞事的卓家一家一死三坐監、罪有應得，而為懲罰卓家誤走歪路的屠敏（胡定欣飾）亦被判入獄，觀眾大快人心之餘不無遺憾。

《廉政狙擊》昨晚（25日）翡翠台一連兩集播出大結局。

結果做盡壞事的卓家一家一死三坐監、罪有應得。

而為懲罰卓家誤走歪路的屠敏（胡定欣飾）亦被判入獄。

大結局最精彩的，絕對是胡定欣長達十五分鐘的晒冷戲碼，立定決心與卓廷光（黃智賢飾）同歸於盡的她，與卓家困獸鬥之際，一口氣將抑壓內心多年的抑鬱及憤怒終極爆發，當中涉及的情緒變化極為多元，而定欣全程演繹得遊刃有餘，演技直達神級。屠敏先是一臉藐視的恐嚇卓廷光，一字一句兼冷眼吐出：「你哋卓家真係好喇，可以一家人玩團結，但唔知你哋四個入咗嚟，有幾多個可以出番去？」面對卓廷光滿口自圓其說歪理，屠敏即激動地槍指卓太（羅霖飾）及卓日升（高鈞賢飾），並極速轉換於「陰森大笑」、「悲憤」及「暴怒」之間、聲嘶力竭、張牙舞爪質問卓廷光：「咁我依家咁樣嚇你，話唔會死人，你得唔得吖？」定欣的演出可謂一秒之內演盡情緒過山車，比起一秒變臉更令人拍案叫絕，亦令劇中的復仇元素更添「爽」味。

+ 9

同一場口中，屠敏面對以凡及從後趕來阻止屠敏錯下去的子峰（黃宗澤飾）亦明顯不同。面對以凡，屠敏的激動屬於「痛心疾首」而非暴怒型，面對子峰，屠敏的激動屬於「絕望」但又帶著託付意味。定欣最亮眼的演出，除了是眼見廷光向靈位逐個叩響頭時的「漸進式悲憤」情緒外，當其向子峰激動地咆哮道：「我要佢還番個屋企畀我！」眼淚竟能隨著對白及角色情緒的演變慢慢增量，最後更明顯「奪眼橫飛」，單看照片都能感受到當中的感染力。

胡定欣15分鐘演盡七情六欲。

定欣大顯視后功架。

單看照片都能感受到當中的感染力。

除了定欣，結局另外兩位好戲MVP非黎燕珊（角色為群姐）及黃智賢莫屬。在內地被評為劇中第四位好戲之人的燕珊，無論是「瓦礫尋親」一幕、或是探監戲均是「洋蔥擔當」，並演活了天下母親痛錫仔女的心情。「瓦礫尋親」一幕，群姐看到率先被救出的竟是卓廷光時，即呼天搶地並衝出重圍直奔瓦礫堆親自尋找仔女，無論是情緒演繹或是肢體語言，均演繹出母親對於仔女生死未卜的焦急徬徨心情。之後的「探監日曆獨白戲」更是精彩，雖然對白只是屠敏的成長逸事，但燕珊竟能由「開心幸福」讀至涕淚縱橫，甚有功架，加上定欣配合得天然無縫的感動樣，令該幕文戲更見突出。

+ 2

而自劇集播出後一直被讚好戲的黃智賢，結尾與定欣的「終極談判」亦憑藉「超級歪理」成功突圍，包括：「你唔可以乜嘢都怪晒我，如果唔係佢哋賴死唔走，我使乜諗咁多嘢嚇走佢哋」、「我冇殺人，你唔好乜都入我數」、「點解你會講極都唔明（明明唔明嗰個係佢）」、「你咁樣講係扭曲咗我嘅原意」等，而黃智賢全程的演繹均恍如鑿了「我有咩問題」五個在額頭，難怪獲封為新一代歪理王「丁蟹2.0」，加上廷光願意為家人放下身段下跪兼狂叩響頭，令卓廷光這個奸角更見立體。