無綫盈警後首個新節目曾志偉努力救亡　洪永城孭飛主持成人教科書

日前 （3月24日） 無綫（TVB）發出內部通告，指公司決定進行成本及資源管理優化方案，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出，當中包括大幅度調整節目製作預算，未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止，在人力資源上約有5%的員工，即約200人將涉及遣散。面對公司發出盈警，需開源節流，身為無綫總經理的曾志偉亦致力推出高質節目救亡。



TVB發出盈警，（資料圖片）

曾志偉自上任後在TVB多個平台節目製作均作出多方面大膽嘗試，綜藝節目方面更是屢求突破，先後推出《不可能任務》及《七線人棄王》等，將更多元素及新鮮感呈現觀眾眼前。明天（3月27日） 起一連四星期將推出全新「無框架」綜藝節目《成人教科書》，透過升呢人父的洪永城（Tony）與23名小朋友的相處，帶領觀眾突破傳統思維框框，在沒有標準答案下的前提下跳出常規、開啟思維發掘可能性；帶出家長、生活及日常行為是一本會行走的教科書，小朋友不斷閱讀才得以成就更全面的成長。節目中「成人」二字既代表為成人而設，也代表探討的課題是每人成長的必然經歷。

電視廣播有限公司主席許濤先生（中）、總經理（節目內容營運）曾志偉先生（左）、總經理（商務營運）蕭世和先生（右）。（資料圖片）

「成人教科書」沒有標準答案，有的只是四大對立主題：「男女」、「你我」、「生死」及「美醜」，首周探討主題是「男女」，大眾自以為有一定概念的「男女」二字，如何透過三集節目去探討可能性及多樣性。為了讓觀眾更具體了解「男女」的伸延性，製作組安排了多個有趣任務，包括「姓名競猜」、「空間處理能力」、「性別斷捨離」、「忍者運動」及「男孩扮靚室」等，每個任務結果亦出人意表。

節目由洪永城孭飛。

在「姓名競猜」挑戰，節目請來楊證樺、鄧英敏、黃梓瑋、李漫芬、黎瑞業及簡思恩六名擁有特別姓名的資深藝人，在確保參與任務小朋友本身不認識他們的前提下、單靠名字競猜「姓名持有人」，結果小朋友的答案近乎九成出錯，相當有趣。「忍者運動」則極盡刺激，大家更可一睹Tony「嗌救命」實錄。「性別斷拾離」則引發爆喊事件，Tony及小朋友何朗怡的媽咪，在製作組要求下將朗怡心愛的「肉桂狗」公仔及房間裏的粉色物件丟棄，結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措。他事後笑言：「我好驚見到女士喊，如果阿囡喊，我會即刻播youtube又或者唱歌畀佢聽，以前當然係揦手唔成勢，依家經過一段時間嘅音樂洗禮，我準備下屆參加《中年好聲音》。老婆喊更加嚴重，我哋成日話《成人教科書》冇標準答案，但係我領悟到做老公有標準答案，就係一定係佢啱架喇，佢話一加一等於三，就係三。」

洪永城與老婆梁諾妍以及寶貝女兒Amber。(梁諾妍ig)

為了讓來自不同背景兼擁有不同性格的小朋友加入「探索多樣可能性」之旅，製作組花了接近一年時間、面試超過70個小朋友及家庭，短短十二集的拍攝，則花了近半年時間資料搜集及半年拍攝，製作認真。在23名入圍拍攝名單的小朋友各有特色，有循規蹈矩乖乖女、貪靚萬能男、豪邁低調女、嘴Gel Gel得意妹、慢半拍佛系女等。

洪永城與小朋友合作。

問到人生閱歷相對豐富的「旅遊達人」Tony與小朋友合作多時的感受，他笑言很開心能與他們一起成長：「啲小朋友好得意，好開心佢哋全部拍完呢個節目之後都大膽咗同埋自信咗，更加了解自己嘅長處，我相信呢個亦係製作組想做到嘅效果。」談到首周任務，Tony笑指不但「男女」強弱不易定奪，就連成年人與小朋友之間的強弱亦然，他說：「好似忍者運動咁，我根本仲渣過啲小朋友。製作組亦好有心，每集都會提供同主題相關嘅冷知識，令我自己都腦洞大開咗。」