秋成勳被《體能之巔》淘汰後受刺激　自認實力不足狂健身裝備自己

韓國格鬥選手秋成勳，上星期獲旅發局邀請來香港展開一連串的美食之旅，食盡點心、邊爐等地道美食，又貼地嘗試乘坐叮叮。作為運動選手為了維持體態，秋成勳定必在飲食方面亦非常嚴格，但他接受傳媒訪問時卻透露自己竟然在香港破功：「因為實在很久沒來香港，嘗盡了不少美食，所以我也增肥了不少！叉燒實在是太好味了，簡直就是No.1，最棒了！」



秋成勳早前抽空接受香港傳媒訪問。（葉志明 攝）

47歲的秋成勳在NETFLIX真人騷《體能之巔》（Physical 100）中憑出色表現打入20強，雖然創出佳績，但他透露太太和女兒小愛都沒有看節目，而太太更在自己參加完節目之後要求買禮物：「因為我表現不錯，老婆要求我買錶給她作禮物，她揀選了一隻非常之貴的錶，我真的嚇了一跳。」在節目中挑戰完各類人體極限體驗後，有沒有因此一度對做運動感到厭煩？他笑言：「雖然我在《體能之巔》很努力，但畢竟我被淘汰了嘛，這代表是我的實力不足而被淘汰，所以我完節目之後馬上就努力去健身了！」

秋成勳在NETFLIX真人騷《體能之巔》打入20強。（NETFLIX）

秋成勳在《體能之巔》是年紀最大的參賽者，憑著出色表現獲激讚。（IG圖片）

秋成勳表示在一眾香港演員之中，最欣賞的就是成龍：「我從很久以前就已經很喜歡成龍這位演員，我由細到大都看他的電影，今次我來香港都非常見到他，甚至託了朋友問，但他不在香港所以無法見面，如果有機會我再來香港，希望可以見面。」他又表示很想挑戰來香港拍動作片，如果有機會一定會好好把握，並笑言有信心自己做得比其他人好。

秋成勳坦言最欣賞的香港演員是成龍，並表示自己自小就看成龍的電影。（葉志明 攝）

十年前秋成勳帶當時只有2歲的女兒小愛出演育兒真人騷《超人回來了》，讓觀眾見證女兒的成長，如今小愛原來不經不覺已經12歲，曾經親密無比的兩父女，如今關係卻竟然疏遠了不如：「小愛每日都沉迷玩TikTok和YouTube，現在她去到青春期了，以前我們真的經常擁抱、經常一齊玩，但現在漸漸距離變得疏遠了，我都沒有辦法，真的非常心痛。」被問到如果將來小愛拍拖識男朋友的話，會希望對方有什麼條件，秋成勳即深深嘆一口氣，並表示無條件信任女兒的眼光：「只要是小愛喜歡的話，作為爸爸我都要相信我的女兒！」

秋成勳和秋小愛向來父女感情要好，不過他傷心表示女兒已經踏入青春期，與自己變得疏遠了。（IG圖片）

提到假如將來女兒交男朋友，秋成勳露出一臉傷心的樣子。（葉志明 攝）

被稱之為「最強大叔」，秋成勳笑言沒有為自己定下一個期限去到幾多歲不再健身，但只要直到自己能動為止都會努力：「我以前20、30歲時，每次運動都落足力，所以受了不少傷，如果每日用70%至80%的力氣去運動，就能夠一直長時間地維持到做運動的習慣，希望像我一樣差不多年紀的『叔叔們』都要堅持每日做運動，不要飲太多酒！」

秋成勳呼籲各位像他一樣年紀相若的男士，都要保持住做運動的習慣，最緊要不要飲太多酒。（葉志明 攝）

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