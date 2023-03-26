哥哥張國榮離世20周年　陳太希望「哥迷」唔好送花籃只帶一支花

為紀念「哥哥」張國榮（Leslie）離世20周年，多項紀念活動包括由陳淑芬（陳太）、張叔平和夏永康擔任客席策展人，於3月29日起在香港沙田文化博物館展出的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，以及4月1日在紅磡香港體育館舉行的《繼續寵愛．二十年．音樂會》現正準備得如火如荼，雖然事前工夫繁多及複雜，但紀念展客席策展人及演唱會主辦的陳太表示，只要能令「哥」迷們在這個二十週年的重要日子，有機會相聚在一起去懷念 Leslie，她和幕後團隊工作再多也是值得。

紀念展客席策展人及演唱會主辦的陳太表示，只要能令「哥」迷們在這個二十週年的重要日子，有機會相聚在一起去懷念 Leslie，她和幕後團隊工作再多也是值得。

陳太說以往「哥」迷每到四月一日這天便會訂購花籃，並送到指定地點去悼念「哥哥」她表示今次於紅館舉行的《繼續寵愛．二十年．音樂會》將有眾多藝人和嘉賓出席，但後台活動空間實在有限，連通道也會用來做相關演出準備，所以預料到當天後台並沒有地方可以擺放大家的花籃，陳太在此呼籲大家千萬不要把花籃送到紅館，她也希望「哥」迷只帶同一支紅或白玫瑰，於參與音樂會當晚6時正至7時15分在紅館外露天廣場的悼念儀式時作獻花用途，她明白「哥」迷送上花籃也是表示他們對 Leslie 的思念，所以如因以上安排引起大家任何不便，敬請大家見諒。

「哥哥」張國榮（Leslie）離世20周年。

陳太同時溫馨提示 ：已透過「哥」迷會成功購買到紀念音樂會門票的海外及內地「哥」迷，因今次音樂會將準時在晚上 8時15 分開始，她希望他們能在3月31 日早上11時至下午7時，於紅磡香港體育館位於綠色閘口旁邊的主辦單位票務處辦理領取門票手續，儘量不要擠在4月1 號人多時才換票，否則有機會遲了進場而錯過音樂會開始時的精彩演出。

陳太希望音樂會唔好送花籃只帶一支花悼念。

陳太透露《繼續寵愛．二十年．音樂會》的門票早已在開賣首天便全部售罄，不過很多海外及內地「哥」迷因未能來港或買不到門票而不能親身參與，他們透過不同渠道向主辧單位查詢能否把音樂會安排於網上直播。陳太回應說她一直希望更多「哥」迷可以參與這次紅館舉行的「哥哥」二十週年紀念音樂會，再加上是次音樂會門票已成為黃牛黨的炒賣對象，為免「哥」迷因心急想買到門票而蒙受金錢損失，所以她立時盡最大努力與各方協調及解決一些技術問題，希望全球各地「哥」迷一起在二十週年這個重要日子去懷念「哥哥」張國榮。現已落實透過網上平台MiFaShow直播，本港及海外「哥」迷可於MiFaShow網站欣賞是次音樂會實時直播，為配合歐美地區的時差，當地「哥」迷亦可在當地時間4月1日晚上觀看重播，而中國內地播放，主辦還在努力中，請「哥」迷耐心等待，容後再公佈！是次音樂會及有關收費播放的所有收入在扣除開支後，將全數捐予《好聲》(慈善機構編號 91/14582)，支持《哥迷芬享友營飯》項目。