中年好聲音｜李佳愈戰愈勇獲封MVP　支嚳儀甜笑Chill住唱跳

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》26日晚播出的第17集，進入十強激戰首個回合《煇黃經典》，愈戰愈勇來自上海的李佳，憑獻唱《上海灘》獲得全場最高分87分，並獲得回合MVP，以12分累積排名分遙遙領先。



李佳愈戰愈勇，獲得全晚最高分。

上一回合已獲取高度評價的李佳，一開唱已「聲」勢逼人，聲線夠厚又紮實的她，全程自信十足兼抑揚頓挫，評審張佳添不但聽至眉飛色舞，事後更大讚：「開咗個好聰明嘅頭，用一個好soft嘅頭lead咗入去先，淡定咗個人先，入咗件事先嚟『浪奔浪流』，否則會有啲危險，因為好難唱得好過原唱，你做到八成，呢個唔係批評，係讚美，八成係very good。」周國豐則分享葉麗儀當年灌錄《上海灘》小秘密：「有啲分係畀你夠膽死，嗰時葉麗儀淨係唱『浪奔浪流』呢四個字，喺錄音室都唱咗兩個鐘，淨係四個字都可以唱死人。」舒文則無厘頭指記得許文強在劇中中了27槍，相當搞笑。

張佳添對李佳讚不絕口，仲直豎姆指。

昨晚一集可說是女參賽者天下，另外三位表現亮眼的選手有兩位是女性，二人分別為龍婷及支嚳儀。首度在節目中獻唱廣東歌的龍婷，不但標準咬字讓評審喜出望外，其「焚心以火」四字帶出的穿透力，更令「穿透力魔人」伍仲衡亦為之眼前一亮。至於憑一曲《愛情陷阱》贏盡人氣的支嚳儀，獻唱《愛定你一個》時繼續大晒女人魅，一身火紅戰衣的她，全程帶著甜美笑容Chill住唱跳，台風一流，獲張佳添大讚：「呢隻歌係考你音樂感、個人風格、魅力同showmanship，呢度每樣嘢你都合格有凸」，肥媽則謂：「佢好享受個台，呢啲繃繃跳嘅歌好啱佢，佢開心、睇嗰個都開心。」