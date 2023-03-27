張國榮逝世20年丨攝記兄弟辦Leslie圖片展 珍藏靚相向偶像致敬

張國榮（Leslie/哥哥）是樂迷心目中永遠的巨星，地位無人可以取代。今年是哥哥逝世20周年，樂迷紛紛自發悼念活動，攝影記者出身的仇氏三兄弟--James（三哥）、Edward（四哥）、John（五弟）將於3 月27日至4 月10日在尖沙嘴重慶站舉行「Salute Leslie想你哥哥20年光影集」展覽。

哥哥張國榮離世20周年。(唐唐ig)

展覽花了兩個月時間，除會展示他們為哥哥拍過的靚相，又會分享如何認識哥哥及跟他的鮮為人知的故事，三兄弟還開了此次活動的Facebook及Instagram，希望透過網絡與各地哥哥的歌迷連結互動，他們還精挑細選哥哥的靚相印成光影集。

Edward和John中學畢業後，機緣巧合做了娛樂攝影記者，工作上優勢上見證哥哥光輝成績，不過同時也因工作性質，2003年要工作中送別了這位一代偶像。

「Salute Leslie想你哥哥20年光影集」展覽將於3 月27日至4 月10日在尖沙嘴重慶站舉行。

攝影出身的仇氏三兄弟（左起）John（五弟）、James（三哥）、Edward（四哥）籌辦今次攝影展。

少年時的John一直視哥哥為「型英帥」的模仿對象，Edward便游說弟弟加入哥哥的歌迷會，就可多了解和接觸偶像。他們其後又為歌迷會活動做大會攝影，還被哥哥特別留意。John最記得16歲那年加入哥哥的國際歌迷會，有日收到會長通知被抽中可以上當年的EYT玩遊戲，最後勝出獲得哥哥送出的一套黑膠碟和1985演唱會台上佩戴過的心口針，John把兩份珍貴的禮物一直好好保存。

John續說：「我哋自《風繼續吹》開始好鍾意Leslie，佢大碟封套，畀我好深刻印象，雖然只係一張大頭相，但其實以專業攝影角度嚟睇，若唔係輪廓靚，影大頭相真係好難，哥哥靚樣就絕對冇難度，仲可以流露佢嗰份自信，以前影相係用菲林機，冇電腦執相，哥哥啲相純天然。」

三兄弟與哥哥有好多珍貴回憶，曾跟哥哥到淺水灣酒店餐廳聚會，一人一碟印尼炒飯。

哥哥曾在《歡樂今宵》送出第一次演唱會配戴的過心口針，五弟John珍藏至今。

《EYT》玩遊戲勝出，還獲哥哥送出的一套黑膠碟。

談到最深刻一次，是哥哥致電相約三兄弟到淺水灣酒店食晏，當然是受寵若驚，John說：「我哋喺旺角坐的士去淺水灣酒店餐廳，全程心情緊張，但遇上塞車，一落的士，就立刻衝入餐廳，見到Leslie坐喺度，心想死喇，馬上90度鞠躬say sorry，Leslie不但冇發脾氣，仲為免我哋尷尬，叉開話題問我哋要食乜嘢，催我哋快啲叫。」哥哥身為超級巨星，沒架子請粉絲食飯，非常親民。三兄弟當時反問哥哥叫甚麼食物，他答印尼炒飯，三兄異口同聲「唔該三個印尼炒飯」，結果席間四男，就一人吃一碟印尼炒飯，幻想畫面都搞笑，雖然此情已成追憶，但一切記憶猶新，三兄弟每次提起都歷歷在目，John敬重說：「Leslie對我哋完全冇架子，和藹可親，記得有時傾開偈，佢又會問我哋學業。」

唔少榮迷送花。

影展的相片全由三兄弟操刀，亦是他們的珍藏作品。

John和Edward挾逾20年娛樂攝影記者生涯，幸運有機會與哥哥共過事，哥哥也因為曾認出二人特別關照，他們就決定今年哥哥世20周年，獻出手上珍藏籌備了此次展覽，向哥哥致敬。