劉穎鏇小背心帶動《隱形戰隊》最高24.9點　連續兩周佔據榜首

無綫（TVB）公布上周（20日至26日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，無綫翡翠台三線劇集全面報升，當中《隱形戰隊》踏入第三周劇情發展更引人入勝，吸引大批觀眾追看，跨平台直播收視最高24.9點（160萬觀眾），上周最高收視23.7點（153萬觀眾），升1.2點，連續兩周高踞收視榜首位置；處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視23.6點（152萬觀眾），上周最高收視22.2點，（143萬觀眾），升1.4點；《廉政狙擊》最高收視22.2點（143萬觀眾），上周最高收視21.1點（136萬觀眾），升1.1點。

劉穎鏇着白色小背心槍戰好性感。（《隱形戰隊》截圖）

資訊節目《東張西望》最高收視24.5點（157萬觀眾），升1.2點。

梁先生又指反修例運動期間，Deran曾訛稱與家人關係破裂，被趕出家門。(《東張西望》截圖)

飲食節目《健康必殺食》最高收視13.3點（86萬觀眾），上周最高收視13.4點（86萬觀眾），下跌0.1點。旅遊資訊節目《請1日假去旅行》最高收視14點（90萬觀眾），上周最高收視15.2點（98萬觀眾），下跌1.2點。

余思霆玩滑水前先嚟大晒驕人身材。(《請1日假去旅行》)

周六晚播出《廉政狙擊》大結局，觀眾都關心劇中主角命運，連帶黃智賢演的奸角極具震攝力，大家都想知他的下場。最高收視21.8點（140萬觀眾），比起上星期同時段的電影《逃獄兄弟》，最高收視17點（110萬觀眾），升4.8點。接着播出紀念哥哥張國榮逝世20周年特備節目《永遠寵愛張國榮》最高收視15.3點（96萬觀眾），上周最高收視11.9點（77萬觀眾），升3.4點。

第二集登場角色：卓以凡（吳卓羲飾）（節目截圖：《廉政狙擊》）

周日晚播出的《中年好聲音》最高收視24.3點（156萬觀眾），上周最高收視23.6點（152萬觀眾），升0.7點；緊接播出的《香港飯局》最高收視14.3點（92萬觀眾），上周最高收視14.6點（94萬觀眾），下跌0.3點。