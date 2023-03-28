《獨家試愛》上映17年　方力申IG再現鄧麗欣被鬧爆：又消費Stephy

方力申與鄧麗欣曾是令人稱羨的一對，2016年宣布結束十年情，之後Stephy曾與台灣藝人王子拍拖，小方近日亦宣佈與Maple（葉萱）拍拖。近日小方IG再次有Stephy身影，引來網友留言鬧爆。



鄧麗欣與方力申從螢幕情侶到確立情侶關係，經歷十年的時間最後仍是分手收場。（VCG）

當年同屬一間唱片公司，方力申與鄧麗欣被安排不少合唱歌，2006年拍攝葉念琛的愛情四部曲電影《獨家試愛》而戲假情真擦出愛火花，由螢幕情侶變成真情侶。轉眼間《獨家試愛》上映17周年，葉念琛發文：「17年前的今天(23/3/2006)是《獨家試愛》正式公映的日子！這部電影為我日後的電影事業帶來很多收穫和回憶！還有我的男女主角#阿寶#17年。」方力申隨後轉載並留言：「多謝你，我才知道是今天」

《獨家試愛》轉眼間上映17周年。(《獨家試愛》劇照)

不少網友都有留言「原來已經17年😢😢過得真快 當時記得睇左冇10次都8次」但更多人表達不滿，分手多年Stephy再現小方IG，遭網民鬧爆，不齒他已有新女友Maple，仍一年一度消費Stephy。：「年年都提套嘢一次，咁多年都冇代表作，見親報都係消費以前啲戲+以前女朋友，Move on la。」日前Stephy出席活動亦有回應，指小方只是轉發導演葉念琛的貼文，但問到是否再有合作松會，Stephy則表示有少少抗拒唔想失焦。

方力申轉載葉念琛帖文。(IG：@alexfongliksun)

方力申每年一度提起，其實因為當年呢日第一次做男主角，兩套電影同日上，的確意義非凡。(IG：@alexfongliksun)

網友留言鬧方力申又再消費鄧麗欣。(IG：@alexfongliksun)