周國賢疑秘戀25歲麥可怡9字回應　女方曾被數三宗罪私人IG狂爆粗

43歲歌手周國賢去年宣布與韓籍太太結束18年婚姻，曾被指因偷食女助手令太太一氣之下攜三名女兒離家出走，及後周國賢澄清絕無此事。近日網上又傳出周國賢搭上小18歲靚女演員麥可怡（Krince），事緣麥可怡近日於社交網曬出一張周國賢舞台照，引用《黑眼圈》歌詞疑似放閃：「The journey begins‧1 day to go，戀愛將世界化成很細。」麥可怡之後急刪文。網民及後翻查麥可怡社交網，發現與麥可怡合照的貓與周國賢愛貓「吉姐」撞樣，疑似去年已秘密撻着。

麥可怡日前於社交平台上載了一張周國賢的舞台照，並引用周國賢《黑眼圈》的歌詞寫下：「The journey begins‧1 day to go，戀愛將世界化成很細。」(網上圖片)

周國賢疑秘撻麥可怡事情引起網友討論，周國賢雖然忙於英國開騷，不過日前疑似於粉絲群組回應緋聞。有粉絲於群組分享相關新聞，周國賢疑用9字回應：「做咩啫？做乜咁八卦㗎？！」沒有正面否認緋聞。

麥可怡曾經上載一隻貓，該貓與周國賢的愛貓「吉姐」一樣樣。(ig@krincee)

現年25歲的麥可怡畢業於港大香港研究學系，2019年參演ViuTV電視劇《教束》彈起，曾參與《黑市》和《二月廿九》等劇集。2020年有網友於討論區發文「Viutv可唔可以唔好再搵麥可怡Krince Mak 呢條友拍劇？」力數三宗罪，控訴她戲差、外表一般、人品差，更爆出其私人Instagram帳戶及帖文，引來不少網友討論。

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