《法言人》將接棒《女法醫JD》　李克勤相隔六年再為劇集唱主題曲

由劉家豪總監製、陳志江監製、梁敏華及阮美鳳擔任編審的《法言人》，將接棒《女法醫JD》由4月10日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃長興及李成昌等。

又係馬明！（劇照）

令人期待。（劇照）

「橋神」+「財神」+「男神」+「食神」

《法言人》圍繞規模偏小的施雷律師事務所為故事骨幹，重點主角則為在律師樓中舉足輕重的「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）。天資聰穎的金師爺，因為年青時一單冤案及家庭背景等種種問題，放棄大好前途有律師唔做，改為提早躋身社會做師爺。由於擁有超強頭腦、交際手腕，計仔多多又靈活變通，黑白兩道同樣吃得開的金師爺，在「施雷」中地位超卓神級，兼任「橋神」、「財神」、「男神」，就連「食神」都撈埋，地位就如劇中金師爺口頭禪一樣—「掂呀！」除了主要角色有血有肉，劇集亦透過不同單元個案、帶出一個又一個的人情故事。

為歌曲兼任作曲、編曲及監製的張家誠，為TVB創作過不少經典劇集主題曲及片尾曲，近年作品包括：《逆天奇案》主題曲、《星空下的仁醫》片尾曲、《換命真相》主題曲及插曲、《寶寶大過天》主題曲、《鐵拳英雄》主題曲及《超能使者》主題曲等。

馬明飾演嘅金師爺，無論年青時或是成為「金牌師爺」後都會遇上撠手難題，為劇集增添懸念。

雙囍臨門？準新郎劇集三連爆

予人感覺與世無爭的馬明，今年連環發力，先是3月頭播出的《隱形戰隊》，其突破往績飾演的型爆義氣特務好評如潮，獲讚「從未見過馬明咁有型」；「特務馬明」熱爆的同時，無綫再乘勢推出《法言人》，劇中馬明角色重情重義、廚藝智慧並重，萬能之餘絕對是入屋之選！而馬明拍攝中的《新聞女王》，亦是萬眾期待的焦點重頭劇，種種跡象均予人感覺馬明今年視帝在望，加上盛傳馬明計劃下半年將與女友湯洛雯拉埋天窗，假若成事絕對是雙喜臨門。

讚劇本完整＋友情線寫得感人

問到馬明是否獲力谷做視帝，他招牌式淡淡然又有禮地回應「不知道」，但感恩自己暫時各方面都看似順利：「《隱形》觀眾嘅feedback都好好，《法言人》我都好期待，因為我都鍾意個劇本，希望觀眾除咗《隱形》，都會鍾意埋《法言人》。」馬明補充指《法言人》劇本首尾呼應、有完整性，四位主角友情線寫得感人，金師爺的角色對他來說也很大挑戰：「我個角色原本讀法律嘅，點解會做咗師爺呢？另外又因為一啲原因，令到我對每單官司都好緊張，到底嗰樣嘢係乜呢？呢啲都留待觀眾自己搵答案。」笑問師爺與醫生哪個專業的對白更難背，馬明笑言沒有分別：「我本身唔係律師又唔係醫生，我都係拍劇先重新學相關專業名詞，所以兩樣都難。但做演員冇所謂，最緊要拍出嚟觀眾鍾意。」談到《法言人》首播周撞正《隱形》結局周怕否觀眾混淆，馬明說：「始終兩個角色好唔同，希望觀眾唔會撈亂同埋一樣鍾意啦。」

無綫昨晚釋出《法言人》首條官方宣傳預告，出入法庭有型有款的馬明，每句對白均充滿自信：「對家同個官嘅習性、慣常嘅套路，一定要事前了解清楚」、「贏面要一百分之一百」。預告片中除了馬明，飾演其律師好友的林夏薇、張頴康、黃嘉樂及其他角色亦會齊齊大叫「掂呀」，其間更會做出直豎姆指手勢。想知有幾掂，就要密切留意4月10日晚首播的《法言人》。

呢套劇出現得最多嘅經典對白，就係「掂呀！」

除了主角馬明勢成焦點，劇集主題曲《轉捩點》亦別具意義，找來《聲夢》奶爸李克勤主唱，總監製劉家豪早前更於社交網親自宣布相關消息。其實找來李克勤獻唱《法言人》主題曲絕對別具意義，除了因為繼《誇世代》同名主題曲後，克勤已有足足六年未有為無綫劇集唱主題曲外，克勤的經典劇集代表作之一《法網伊人》亦是以「法律」為主題，2002年播出後好評如潮，男、女主角克勤及郭可盈更榮獲當年《萬千星輝賀台慶2002》的「本年度我最喜愛的電視角色」。