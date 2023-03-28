TYSON YOSHI再參與音樂節　與台灣歌手高爾宣等同台較勁

TYSON YOSHI近來參加不少音樂節，與各地歌手CROSSOVER演出，5月5日將與TIAB及台灣歌手高爾宣、MARZ23參與《SPACE MUSIC FESTIVAL》，四大型男同台傾力演出，門票將於4月3日公開發售。



《SPACE MUSIC FESTIVAL》2023年5月5日於西九文化區竹翠公園舉行，邀得台灣歌手高爾宣、台灣歌手MARZ23 、香港歌手TYSON YOSHI 、香港歌手TIAB，四大型男同台傾力演出。

《SPACE MUSIC FESTIVAL》2023年5月5日於西九文化區竹翠公園舉行，是次將台灣、香港歌手實力派新世代歌手結合，透過音樂打動樂迷。香港獨立唱作歌手TYSON YOSHI由九展 STAR HALL唱到紐約、倫敦以及台北等連串的國際舞台，憑藉其主打的 R&B 和PUNK ROCK 風格，不但成功改寫本土音樂的流行走向，而且這位極具壓台感的新世代歌手，近年更相繼得到本地不同大型音樂活動的點名邀請，並多番以 HEADLINE 姿態，引領全場樂迷走向氣氛高峰：「我都幾期待與高爾宣、MARZ23 、TIAB合作，因為大家都有唔同嘅舞台風格，一齊喺台上會有咩火花真係預計唔到，之前我有同MARZ23單曲上合作過，希望快啲碰面傾吓大家想點玩，令呢個騷可以變做一個Party，不論係表現者定樂迷，都有難忘嘅一晚。」

TYSON YOSHI近年相繼得到本地不同大型音樂活動的點名邀請。

人氣極高的高爾宣可謂當下華語樂壇中最具人氣的新貴代表。擅長以嘻哈說唱和舒情曲目作為看家本領，其代表作《WITHOUT YOU》不但率先協助他取得「第31屆金曲獎」的「年度歌曲獎」提名，更成功於2019 - 2020 年期間橫掃各大主流頒獎典禮的多個獎項。當中最值得一提的，當然還有於全球高度注目的 「MNET 亞洲音樂大獎」（MAMA）中，以 22 歲之齢勇奪「最佳亞洲新人」的頂級殊榮！相信今回確認加盟香港大型音樂節 SPACE MUSIC FESTIVAL，必定是所有樂迷福音：「我很享受唱戶外的表演，因為可以感受到入場樂迷的熱情，我知道今次音樂會有餐飲區、DJ音樂表演等等，大家在户外空間輕鬆地一邊吃喝一邊聽歌，很Chill的感覺！」

高爾宣可謂當下華語樂壇中最具人氣的新貴代表，於「MNET 亞洲音樂大獎」（MAMA）以 22 歲之齢勇奪「最佳亞洲新人」的頂級殊榮！

MARZ23 實為「最怕Rapper唱情歌」的最強代表之一，《寂寞男孩 LONELY BOY》，均成功給予樂迷截然不同的聽後感，足以引證其無窮無盡的天賦可塑性！而TIAB極具藝術天賦的香港獨立歌手 TIAB，絕對是新世代樂迷的人氣寵兒，而他的代表作《WHY YOU SO BEAUTIFUL》早已突破千萬點擊，入場樂迷將可親身感受TIAB 獨有的創作魔力！

台灣歌手MARZ23