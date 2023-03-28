26歲陳欣茵自爆戀情疑惹粉絲割席潮　女神親回：大方啦come on！

現年26歲、新生代J2ers 陳欣茵（YanYan），在《#後生仔傾吓偈》時經常被指撞樣「波波」黃婧靈，擔任過《學是學非》、《鋪鋪Poker》、《 呢鋪開乜：開壇》、《還原神之食》等節目主持。欣茵樣子甜美，經常在IG解放34D咪咪大騷事業線，每次分享泳裝照及性感相，都能吸納人氣，讓一眾網友讚好，是不少男士心目中女神。不過，日前欣茵突然在社交平台公開戀情，疑激嬲粉絲聲言要割席，留言：「離開你了」、「令人傷心」、「心灰」等。

陳欣茵經常在IG解放34D咪咪。（IG@yanyaascyy）

欣茵穿上吊帶低胸裝，分享與男友甜蜜合照，雖然遮住男友個樣，但仍見二人甜蜜舉動，一時攬腰，一時情深對望，高調放閃。欣茵寫道：「終於可以post合照了👫👩🏻‍❤️‍👨🏻，YouTube片都出左喇📽️，新片唔睇就走寶了🤭有詳盡的餐廳介紹 不吝嗇分享唷😆🥰p.s 依到啲staff勁nice而且揸機影相一流🤭#芭提雅景點」。為宣傳自家的Youtube頻道，欣茵與男友一起到泰國旅遊介紹食買住玩好去處，期間男友為欣茵製造浪漫襡光晚餐，欣茵感動到爆粗：「我感動到有啲想喊…純粹係好耐冇去旅行啦….好X浮誇啊X！」她指男友甚麼也沒幹已令她感動到喊，男友即說：「咩乜都冇做過呀？」欣茵撒嬌：「多謝BB」。

陳欣茵忽然公開戀情，刻意將男友遮樣。（IG@yanyaascyy）

欣茵與男友同遊泰國，低胸裝搶鏡。（IG@yanyaascyy）

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雖然有不少網民讚好sweet及講恭喜，但亦有粉絲疑似不滿女神拍拖了，激動留言：「我決定以後離開你，唔再見面及贊（讚）好😔」欣茵親回：「 😂🤣大方啦come on」。曾自爆先後跟日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍過拖的前空少陳國麟（Doniven）在留言區自認是欣茵的神秘男朋友，欣茵回覆《香港01》時否認，透露男友是圈外人，問到拍拖疑遭粉絲反對，及與男友拍拖幾耐？她說：「我諗唔方便答啦🥹🙏 雖然公開但佢始終圈外人想低調啲先遮樣。」

欣茵公開戀情疑惹粉絲割席。（IG@yanyaascyy）

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