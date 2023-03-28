CHILL CLUB頒獎禮改賽制　「年度十大歌曲獎」變到得返4個獎

CHILL CLUB由九展移師亞博舉行，今午舉行記者會時，獲一眾歌手到場支持，場面熱鬧。

《Chill Club推介榜 年度推介22/23》將在5月移師亞博10號展館舉行，今午（28日）在九展舉行記者會，並公布各獎項的入圍名單。值得一提，過往「Chill Club年度十大歌曲」今年變為「年度流行歌曲獎」、「年度搖滾歌曲獎」、「年度節奏藍調歌曲獎」以及「年度另類流行歌曲獎」，4個類別加埋有52首歌入圍，但每個類別都只會得一個獎，變相只有4首歌曲得獎。

競爭大嗎？又未必，就以「年度節奏藍調歌曲獎」為例，入圍包括：馮允謙《報復式浪漫》、側田《老伙記》、洪嘉豪《污糟兒》以及張天賦《老派約會之必要》，4人爭1獎，比起「年度流行歌曲獎」有28首歌入圍，真是輕鬆好多，至於點解呢首歌會出現在這個類別呢？大會指是由唱片公司和歌手報名時所決定。

謝安琪對於今年賽制嘅評價係：有趣。（梁碧玲攝）

對於今年賽制，有份角逐「年度另類流行歌曲獎」以及「女歌手」的謝安琪接受訪問時就表示今次玩法新穎：「對於行內人來說，呢啲類別並唔陌生，但對樂迷來說，可以透過不同類別去知道有咩特色，我覺得幾好。（有啲類別特別多歌角逐，競爭大咗？）我覺得獎項係大家關心嘅一樣嘢，但作為歌手，頒獎禮好唔好睇、同樂迷一齊進步、了解更多音樂，都係一個好處。」謝安琪又指每個頒獎禮的獎項數目都不一樣，所以並不會太介意，現階段比較享受在頒獎禮上欣賞不同單位演繹自己的作品。「其實我首歌《我的波利海妮婭》係需要流行曲目，但因為佢題材，所以去咗另類，我覺得係幾有趣。頭先大家啲歌手都講笑話R & B係最少歌曲競爭，出年一齊買重，由於聽到大家咁講，所以我決定出年唔做R & B。」