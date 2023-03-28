《女法醫JD》張孝全無配音演出　慘批：得佢講普通話格格不入

劇集《女法醫JD》由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌加上羅家英、陳家樂、何佩瑜及黃德斌等演出。由於大部份是香港演員，將以全廣東話演出，而劇中男主角張孝全身為台灣人，只他一人講普通話，變相有觀眾收看時，直斥張孝全有種格格不入的感覺。



《女法醫JD》由由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌加上羅家英、陳家樂、何佩瑜及黃德斌等演出。（劇照）

《女法醫JD》以蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（Gil）兩位女主角作為核心，故事以Gil被從小培養成為殺手，因想報復阿Sa而冒充她的身份。阿Sa從小患HSP高敏症而擁有極高敏感度的大腦，長大後憑籍這個「天賦」而成為法醫。簡單地說，主軸就是阿Sa和Gil正邪對決，外加案件解謎。

不過監製特意找來張孝全，呢位實力演員擔任男主角，與阿Sa湊成一對，陣容鼎盛理應相當吸引，但睇完第一集，有觀眾在「香討」討論劇情，由於全劇只有張孝講普通話，網民認為有種格格不入的感覺，而且與阿Sa沒有太多CP感！

網民評論。（熒幕截圖）

有網民就直斥全劇只有張孝全講普通話，有種格格不入的感覺，與阿Sa沒有太多CP感！（熒幕截圖）

而劇集早前已於內地劇集網上預先播出，於豆瓣網上暫停評分為5.6/10，評分中規中距，也有人表示張孝全戲份不足，男主角變成了配角，不過阿Sa和Gil演技兩大主角的確挽回不少分數，非常多粉絲留言讚賞她們演技出色，對手戲精彩。

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