台YouTuber搵BLACKPINK御用化妝師化妝　換來一肚子氣狂數18宗罪

韓國女團BLACKPINK四位成員Jennie、Lisa、Jisoo和Rosé除了在樂壇有影響力之外，作為時尚寵兒的她們同時亦是女生們的潮流指標，穿的每件衫、化的每個妝容都會帶領潮流。BLACKPINK的御用美容室「WOOSUN」亦因此吸引大批女性顧客光顧，日前台灣美妝YouTuber蘿倫拍片分享自己到訪BLACKPINK御用美容室的經歷，並列出該美容室亂收費、暴力對待客人、化妝技巧生疏等18項控訴，鬧爆完全不合格：「是我絕對不會再回去做造型的美容室！」



BLACKPINK穿的每件衫、化的每個妝容都會帶領潮流，（IG：@lalalalisa_m）

台灣美妝YouTuber蘿倫。（IG：@laurenveur）

蘿倫過去到訪過多個女團的御用美容室，例如Red Velvet的「SOONSOO」、韓韶禧的「JENNY HOUSE」和(G)I-DLE的「ALUU」美容室等等都有非常好的化妝體驗，但卻給BLACKPINK的御用美容室「WOOSUN」極差的負評，並列出以下控訴，包括超暴力洗頭、被洗頭助理撥水、臨時變成問一個問題要被加錢、底妝遮瑕差、眉毛嚴重一高一低、眼影手法粗糙等等。

BLACKPINK的御用美容室「WOOSUN」位於江南區。（YouTube：蘿倫 Lauren）

化完底妝的樣子，但黑眼圈和淚溝明顯沒有遮蓋到。（YouTube：蘿倫 Lauren）

蘿倫認為粉底的顏色與自己膚色並不符合，而且亦有非常多的瑕疵，令她感到相當失望。（YouTube：蘿倫 Lauren）

她本來想化妝師幫自己完成Lisa這個妝容。（YouTube：蘿倫 Lauren）

點擊觀看蘿倫在其他女團的御用美容室所化的妝容：

她覺得最過份的是自己拿出Lisa的妝容照片時，卻一直被化妝師要求舉起手機給她邊看邊化妝，令她感到極委屈，在化妝途中一度落淚：「我後來化眼妝整個環節都在充當人體腳架給老師看，我的手就這樣一直舉着給老師看Lisa的妝容，我的手其實滿酸的，然後我也覺得很不可思議，怎麼會要客人等人體腳架呢？」

蘿倫覺得最過份的是自己拿出Lisa的妝容照片時，卻一直被化妝師要求舉起手機給她邊看邊化妝，感到極委屈。（YouTube：蘿倫 Lauren）

蘿倫亦表示持妝度非常差。（YouTube：蘿倫 Lauren）

她又表示美容室既然收了客人的錢就應該要對得起服務，難以相信這是一間頂級偶像美容室的水準：「誠實的說，我覺得拿掉『BLACKPINK御用』這個頭銜，WOOSUN可以說是我絕對不會再回去做造型的美容室。」

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以下蘿倫列出的18宗罪全文：

1.其他創作者去拍片幾乎都有飲料，但我們沒有。

（這個沒有很重要，只是剛好發現這件事分享一下）

1.2其他創作者剪瀏海髮片沒被加收錢，我被加收錢了。

1.3其他創作者洗頭免費，但我也被加收錢了。

分享這三點是讓我覺得，我不知道這間店的收費標準到底是什麼

2.超暴力洗頭。

3.洗頭助理用蓮蓬頭敲到我的頭。

4.洗頭助理把水潑到我胸部上。

5.洗頭助理邊用力吹頭+化妝助理邊幫我上妝前保養跟底妝。

6.底妝遮瑕差，淚溝跟黑眼圈完全沒有遮到半點東西。

7.預約時沒有說問問題要加收錢，到現場才說。

8.預約時沒有說拍攝頭髮部分要加錢，到現場才說。

9.說拍攝頭髮也要加錢，但是後來做頭髮的老師都讓我拍。

（美容室每個員工給我的感覺都在各說各話，一下要加錢一下可以拍）

10.眉毛一下就化完，嚴重高低眉+描邊感。

11.眼影跟修容下手過輕，看不出效果。

12.請客人一直長開手機螢幕給老師看妝容照片，直接當人體腳架10分鐘。

13.眼影堆疊方式讓眼睛變得很混濁，完妝後立刻開始暈妝。

14.完妝兩小時後，回飯店眼妝直接髒得一塌糊塗。

15.完妝四小時後，有一束假睫毛竟然開始歪掉了。

16.在化妝做頭髮的時候，不管加收什麼費用都不會當場講，

而是要到櫃台離開時，妳才能知道總共要被收多少錢。

（我的頭髮剪瀏海+綁被多收很多，多收費合理！但我覺得應該要先說...）

17.那天晚上Cindy的頭髮只是試穿衣服，一邊的頭髮就掉了（超不牢固）

18.Cindy拍頭髮被說要收錢，我拍頭髮又可以？（老師還給我拍頭髮噴霧）