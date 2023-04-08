專訪｜韓智賢撇《Penthouse》形象演刑警　獲李民基大讚：好可愛

韓國演員李民基和韓智賢早前來港出席新劇《Look At Me》的媒體發布會，兩人在會上透露將會獻上「第一次」，分別首度飾演醫生和刑警的角色非常有新鮮感，又在正式開拍之前接受《香港01》的獨家訪問，透露各自對的拍攝的盼望和擔憂。



李民基和韓智賢正準備開拍新劇《Look At Me》。（葉志明 攝）

韓智賢在劇中飾演擁有破案觸覺的Ace刑警「李敏馨」，她笑稱該角色是一個性格率直、個性獨立，同時又是一個非常開朗的人，與自己都有不少相似的地方：「經常往好的方面去思考，還有就是遇到問題的時候，總是會『打破沙盤問到篤』這一點，與自己有點像呢！」李民基則飾演實力出眾的整容醫生「車正宇」，他形容對什麼事情也漠不關心，以及沉實仔細的性格其實也很像自己。

韓智賢坦言第一次飾演刑警的角色，有少少緊張。（葉志明 攝）

在前幾部劇入面都是飾演學生的韓智賢，因為第一次飾演警察這個職業的角色，令她相當苦惱：「究竟要如何去演繹好刑警這個角色令我曾經感到非常頭痛，跟導演和作家討論完之後，覺得人物更加有魅力，希望能夠從其他方面去展示出與其他刑警感覺不一樣的全能女警。」真的很期待正式拍攝。」至於李民基，雖然同樣是今次是第一次飾演醫生，但他表現得相當游刃有餘，表示自己未有太過擔心的地方：「整容醫生這方面，沒有太困難的醫學名詞，不過我準備的時候覺得有一點困難的是，我事先看了很多手術影片，其實我是不用看的，但我看完之後發現，啊，醫生這個職業原來是要這樣訓鍊的啊！」

李民基亦為了飾演醫生做了很多功課。（葉志明 攝）

兩人今次首度合作，對方都笑言對大家的第一印象很好，不過實際相處一陣子之後，印象都有所改變。李民基笑言一開始見面時覺得韓智賢與螢幕前的形象很相似，而且看起來像是一個怕生、初認識時不容易與人變熟的人 ：「但是第一次見面之後，覺得她非常之開朗，亦能夠帶動到氣氛，真的找不到一個適合的詞語去形容呢！」韓智賢同樣不斷稱讚對方：「我第一次見到前輩的時候，覺得他『嘩，真的很高呢！』，然後看到他在螢幕中的樣子，又覺得『他一樣非常帥呢！』，雖然比想像中還要沉默寡言，但同時他的感情亦相當細膩呢！」

兩人雖然第一次合作，但訪問期間全程有講有笑，明顯已經變熟了很多。（葉志明 攝）

他們都表示有留意去對方拍過的作品，韓智賢笑稱，由電影《海雲臺》、到電視劇《變身有情人》（Beauty Inside）和《我的出走日記》等都有看過：「前輩的作品全部很有趣，而且大部份都很出名，所以我很多都有看過呢！」提起韓智賢的代表作，相信大家一定會記得她在《Penthouse》入面的表現，雖然不少觀眾會覺得在劇中霸凌同學的「朱碩京」既任性又可怕，但李民基都直呼「覺得她好可愛呢！」

李民基的電視劇和電影作品都非常有名，相信不少觀眾都一定有看過。（《Beauty Inside》劇照）

韓智賢和李民基年紀相差11年。（葉志明 攝）

至於韓智賢會否因為「朱碩京」這個角色而影響她之後的戲路？她笑言：「我都很承認『朱碩京』這個角色非常的強烈，能夠得到這麼多的喜愛我真的非常感謝，但這也只是我一部分的演技，希望可以在其他角色展現出我不同的樣貌，我也相當期待這一刻。」

韓智賢因《Penthouse》「朱碩景」一角爆紅，人氣直線上升。（劇照）

懸疑劇集《Look At Me》由執導電影《情慾王朝》的安尚勳導演以及《Secret Mother》的黃藝真編劇共同合作，劇情主要講述著名整容外科醫生車正宇（李民基 飾）因捲入意外事件而墮入深淵，便開始對犯罪受害人進行再造整容，並與重案組王牌刑警李敏馨（韓智賢 飾）攜手追蹤事件的真相，預計於下年年初首播。

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