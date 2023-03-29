黑暗榮耀｜林智妍演朴涎鎮太深入民心　登晚間新聞客串天氣女郎

宋慧喬主演的NETFLIX韓劇《黑暗榮耀》第二季上架至今接近一個月，話題度仍然相當高企，當中霸凌五人幫的淒慘下場更令不少劇迷大呼看得非常過癮。女二林智妍在劇中飾演十惡不赦的霸凌女主播朴涎鎮，其中她在獄中報天氣新聞的一幕令觀眾留下深刻印象，隨即獲有線電視台邀請在晚間新聞節目《News Room》時段報天氣，專業模樣絕對不輸新聞報道員，獲外界一致好評。



JTBC電視台邀請林智妍擔任晚間新聞節目《News Room》嘉賓。（YouTube：JTBC News）

林智妍當日穿上白色西裝現身新聞節目，接受女主播姜智榮訪問時透露了自己為了演繹女主播的精髓，不斷看片段跟着模仿主播們的聲線、語氣，以及他們會做的事，又透露全劇一至十六集入面的所有報道天氣片段，都是在同一日完成所有拍攝，甚至至今依然記得台詞。女主持隨即邀請林智妍即場報道天氣，她欣然答應，並一秒內換上專業的表情和語氣，表現十足專業天氣主播，最後笑着說：「朴涎鎮為你報道。」

林智妍在劇中飾演天氣主播。（NETFLIX）

林智妍一秒內換上專業的表情和語氣，表現十足專業天氣主播，最後笑着說：「朴涎鎮為你報道。」 （YouTube：JTBC News）

林智妍為了演繹女主播的精髓，不斷看片段跟着模仿主播們的聲線、語氣，以及他們會做的事。（YouTube：JTBC News）

林智妍在獄中報天氣新聞的一幕令觀眾留下深刻印象。（Netflix影片截圖）

由於宋慧喬在劇中的台詞「涎鎮啊」實在太過深入民心，林智妍透露現實生活中亦被強制改名，不斷被身邊的朋友稱作「涎鎮」，就連她的父母都這樣叫自己：「涎鎮啊，什麼時候回家？ 涎鎮啊，給你煲好湯了！」

林智妍透露現實生活中亦被強制改名，不斷被身邊的朋友稱作「涎鎮」。（YouTube：JTBC News）

娛樂記者李鎮浩曾透露林智妍為這一角色特地學吸煙，她表示因為首次挑戰反派，為了充分表現出角色的誇張情緒，有時在封閉空間拍完吸煙戲會失聲，非常搏命！

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