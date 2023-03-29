和解在後｜Ivy@COLLAR首次拍劇搣花瓶標籤　強忍恐懼任由曱甴爬頸

由趙善恆、蘇雅琳（Ivy）、梁祖堯、谷德昭、岑珈其擔任主演的ViuTV原創劇《和解在後》，當中於人氣女團COLLAR出身的Ivy首次拍劇就擔大旗做女主角，因此她的演技受到不少關注，當中份擔任導演的趙善恆以及谷德昭對她讚不絕口，而自本周一（27/3）劇集出街後，Ivy的演技令網民刮目相看。

Ivy首次拍劇就擔大旗做女主角（《和解在後》劇照）

劇集中，Ivy飾演法律系畢業生方圓，性格固執、黑白分明，由於找不到與法律相關的工作，因此在「香港調和中心」做實習生，Ivy以OL造型出場，令一眾觀眾紛紛心心眼。此外，Ivy用演技證明自己並非花瓶，昨日（28/3）播出一集講到清潔工胡婆婆冤屈大訴工作時撞鬼跌倒，為了查明真相阿凡（趙善恆 飾）夜半叫方圓一起查探胡婆婆的工作環境，見到Ivy在舊式工業大廈進行拍攝，當中更有活生生的昆蟲於她的頸上爬行的戲份。

隨後趙善恆在Instagram上載帖文稱讚Ivy，當中以「唔好成日聽人講系列：靚女淨係靠個樣？」為主題，當中寫道:「Ivy平日熟讀劇本捱更抵夜呢啲不在話下，今日Ivy昆蟲爬頸的一場戲，她是一口答應，而且沒有半點不滿，為了滿足畫面效果她十分搏命！而且當日35度天氣，片場是一個十分污糟邋遢的舊工廠大廈，不要說有無冷氣，連呼吸都有點困難。」

趙善恆在Instagram上載帖文稱讚Ivy（IG/@hangjai）

直指Ivy唔係淨係靠個樣。（IG/@hangjai）

而谷德昭亦有發表帖文表示：「蘇媽好有天份，經驗咁淺，但係已經唔驚Cam，可以做到自然，已經唔容易，萬丈高樓從地起，有呢個根基，加上觀眾緣，從實戰中進步。」不少網民亦有着同樣的觀點，留言表示：「Ivy演技比想像中好，睇唔出係第一次拍劇」、「幾時拍港版求婚大作戰」、「佢好過大台D新人，做戲勁自然，仲要夠膽放真蟲上頭」、「以為ivyso 拍第一套劇仲要女主角一定好生硬, 點知都幾自然同做得唔錯」、「有潛質，整定係要做演員」、「Soma勁專業！一開機就一秒變表情」

谷德昭亦有發表帖文讚Ivy。（IG/@koktakchiu）

此外，飾演姚小姐的許寶恆（Alice）在劇中因脫毛療程導致下體被燒傷，期間Alice有除褲及出浴的鏡頭，令她同樣被趙善恆稱讚：「記得當日casting第一次見Alice已經有種『估你唔到喎』的驚喜，試完戲後我也坦白告知當日拍攝是要真除褲。但她沒有半點推搪或疑惑，也立即答應，而且到了拍攝當日也對我們劇組有十分的信任，當然安全措施做到十足。」

許寶恆（Alice）在劇中飾演因脫毛導致下體被燒傷的姚小姐。（IG/@huii_alice）

她同樣被趙善恆稱讚（節目截圖）