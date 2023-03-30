隱形戰隊｜黃子恆完美演繹精神分裂　樊亦敏做花癡傻大姐入型入格

《隱形戰隊》昨晚（29日）「炸彈狂魔案」有驚人進展，涉案的火屎（彭懷安飾）及生番（董敬文飾）先後被炸死，沈教授（黃子恆飾）炸彈狂魔身份亦於同集曝光。原來沈教授患有「人格分裂」，他之前遭黑幫頭目龍眼（張本立飾）威脅運毒，期間因反抗令被脅持的母親遭槍殺，大受打擊的沈教授發狂將向其母狠施毒手的龍眼殺死，刑滿後再鎖定其手下火屎及生番進行大報復！



喺頭一Part，黑衣人身份仲係好神秘，但係當時憑眼神，已經好覺得係黃子恆。

昨晚有幾幕拍得相當刺激，先說顧晨麗（樊亦敏飾）被綁架一幕，硬闖沈教授家的晨麗，意外發現沈母已死去，並揭發沈教授對著空氣自言自語；此時劇情驚揭之前無論沈教授與母親互動，或是遭到火屎等威脅均是他自行妄想出來。由於晨麗知道太多秘密，沈教授將其綁架之餘，並同時策劃最後一場「醫院炸彈計劃」。

沈教授媽咪多年前不幸被殺，令沈教授精神出問題兼走上殺人復仇之路。

黃子恆昨晚無論是處於兩大人格角力的痛苦狀態、與空氣對話的神經質狀態、實施殺人計劃時的冷酷狀態均演繹到位；尤其「軟弱」與「暴戾」兩種不同人格的切換更是精彩；尤其劇集尾段，黃子恆先是蠻有感情的望向晨麗，再慢慢走到其身邊一字一句地冷冷吐出：「使乜咁驚啫，好快可以重生」；失焦的病態眼神加上似笑非笑，極度陰森嚇人。網民除大讚相關場口「睇到心跳加速兼有震撼力」，並直指每位演員演技均很到位。

黃子恆呢一幕嘅神態同眼神轉換夠晒心寒，睇到網民齊喊驚。

黃子恆事後受訪直指「分裂」角色很好玩：「我之前都講過話想試吓演精神分裂，因為凡係生活模式同形態跟現實有好大差距嘅角色，演員都會覺得好玩。然後咁啱Jazz就搵我做呢個角色，我都幾開心同興奮。」黃子恆續指一人分飾兩角事前準備功夫確實比平時要多：「除咗造型上有戴同唔戴眼鏡嘅分別，我要好清晰咁賦予一啲言行舉止畀呢兩個人物，分別要夠大令觀眾會分到。其實同呢個邪惡人格類似嘅角色我之前有涉獵過，但作為演員唔會想重複個演繹方法，所以我都有諗點樣同以前比起上嚟有分別。」

展鵬嘅演技配以別具心思嘅拍攝角度，令「探監戲份」更見張力。

黃子恆今晚一集將有精彩演出，就是「眼鏡子恆」VS「腹黑子恆」的正邪對決。對此子恆受訪時坦言自己也很期待：「呢一場會係一句對白就轉換一個身份，我都忘記來回咗幾多次，但喺咁短時間要變嚟變去，對我嚟講都係挑戰。」子恆透露為了效果，他現場拍攝時主要是先全部拍好一邊角色的所有反應，之後再牢記著自己之前做的所有反應，去決定另一個角色的即場反應：「嗰場戲情緒都好極端，又要鬧又要打，當然都要多謝監製Jazz全程有Guide住我點做。」

黃子恆第二人格勁有殺氣、相反第一人格就好相遇好多，而佢演繹嘅神態明顯有分別。

孖帥哥黃子恆譜危險情緣嗌新鮮

本單元另一出色代表，則為Cool Sir（陳山聰飾）家姐晨麗。樊亦敏（Amy）將「花癡傻大姐」演得入型入格，前晚（28日）一集的「港女放電四式」獲網民大讚可愛過癮。談到角色入屋，Amy笑言：「多謝大家鍾意，好多謝監製畀黃子恆呢個帥哥做我暗戀對象，仲要佢係危險人物，對我嚟講都幾新鮮。」Amy續指角色造型亦是經過刻意設計及配搭：「係想突出少女心事但又唔過火，後面仲有好多我見到男仔對眼會發青光嘅情節，大家唔好錯過。」談到昨晚與子恆的多場對手戲，Amy坦言體力消耗大：「因為嗰幾場戲要做到好驚、又要喺地度爬，加上當時身形都有啲健碩，就特別容易攰啲。」談到《愛‧回家之開心速遞》飾演二太的蘇恩磁在劇中做其媽咪，Amy笑言大家確實覺得配搭有趣：「初初監製講時我哋係笑咗，覺得恩磁好大犧牲，佢仲有特登扮老啲添。」

樊亦敏為咗個角色，真係咩Look都Carry晒，好有新鮮感。