炎明熹親自挑選4首致敬歌紀念張國榮　素顏眼鏡Look清唱具穿透力

本周六（4月1日）適逢張國榮（哥哥）離世20周年，為了紀念這位已故樂壇巨星，無綫（TVB）一連三個周末推出以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括同名綜藝節目《永遠寵愛張國榮》、《勁歌金曲張國榮特輯》、重播經典劇集《儂本多情》，及精選了三套哥哥電影作品《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》、《胭脂扣》及《阿飛正傳》等。



Gigi表現非常認真。

除了以上節目安排，無綫官方社交網「See Saw先」亦找來首屆《聲夢傳奇》「傳奇新星」炎明熹（Gigi）、以清唱方式獻唱哥哥四首經典金曲，包括《為你鍾情》、《今生今世》、《風繼續吹》及《追》，相關片段將於今晚六點播出。根據官方公布的片段內容，素顏眼鏡Look上陣的Gigi，充滿感情地徐徐唱出哥哥四首經典歌曲，不但輕聲位處理得相當悅耳動聽，整體唱功亦甚有穿透力。製作組透露，四首經典金曲均由Gigi親自挑選，Gigi是次獻唱更是「零修音」原裝直出，相當厲害。

Gigi對每個細節都好有要求。

談到素顏上陣，Gigi受訪時透露原來是其本人意願：「因為See Saw先嘅觀眾睇得最多就係我呢個樣，我同工作人員都覺得咁樣出鏡可能對佢哋嚟講更有親切感。其實我都唔係好鍾意化妝出鏡，呢個係我最舒服嘅狀態。」

Gigi唱起歌時七情上面。

錄音眼仔睩睩勁Cute

工作人員又指對自己「精益求精」的Gigi，曾主動要求「重錄」致敬獻唱片段：「原本上星期拍咗一次，但Gigi覺得自己當時把聲爭咗啲，因為嗰日做完嘢有啲攰，佢就主動要求過幾日再錄過，好有誠意、對自己好有要求，亦都希望以最好嘅狀態向哥哥致敬。」

Gigi唱起歌時七情上面。

在今晚播出的片段中，大家將會見到Gigi為每首歌錄音前，都會認真研究最適合清唱的Key、人聲及音樂聲應如何配合，甚至只是「兩個字」的歌詞，Gigi也會認真地研究出最圓滿的演繹方法，試key時又會眼仔睩睩邊錄邊諗點fine tune。此外，Gigi對工作人員態度亦相當友善，全程與大家有商有量之餘，於錄畢所有歌曲後亦有禮貌地向工作人員道謝：「感謝大家，辛苦晒！」錄音期間又一再為自己認真打氣：「我可以嘗試嘅！」，盡顯有禮可愛一面，難怪工作人員都封她做「幕後開心果」。

Gigi好認真咁同工作人員研究啲歌應該點好，其間仲要眼仔睩睩，好可愛。