Bob林盛斌發文激讚ViuTV女藝人蔡宛珊　鍾意早到足以值得嘉許！

Bob林盛斌貴為金牌司儀，經常馬不停蹄獲邀出席不同的商演，在TVB閱人無數的他遇過無數拍檔，不過能夠被這位名嘴讚到上天花板的人卻少之又少。昨晚（29日）他在Instagram發文罕有激讚自己當晚的拍檔司儀兼ViuTV女藝人：「我隔離呢個叫Sarika蔡宛珊，佢都係鍾意早到，值得嘉許。」似乎暗示能夠做到的人其實不多。



Bob林盛斌經常擔任商演主持，極罕大讚拍檔表現出色。（IG：@sarikachoy）

Bob指出自己做任何活動主持司儀的時候，之所以比起call time再早點到，並非為了「扮專業」，而是有五個原因：第一，是永遠不知道交通情況會怎麼樣：「寧願早多少少出門口，早多少少到，可能你會覺得好傻仔嘅，但係我都唔希望會出現遲到呢啲咁低級嘅錯誤。」第二，是自己永遠都要在賓客入場前就要試好咪和音響，盡量調校到一個自己覺得最舒服的音量：「我知道有啲音響製作公司嘅工作人員可能會覺得我好煩，但係我只係想為件事好。」

Bob指名道姓向大家介紹Sarika蔡宛珊：「佢都係鍾意早到，值得嘉許。」（IG：@bob_lamshingbun）

第三，他又表示去到現場可能會有需要修改司儀稿，盡量減低出錯機會：「我會想早少少到同客戶對多一至兩次稿，唔希望啲人名或者 Title 有錯漏，有時我亦會俾一啲流程上嘅建議，客戶係需要時間去向上級徵詢。」第四，他亦會花少少時間適應會場感受一下：「腦入面構想一下，當個主持『阿Bob』行上台嘅時候，作為一個觀眾嘅感覺會係點嘅呢，佢講開場白嘅時候，觀眾個體驗又係點嘅呢？」最後，再花少少時間放鬆心情：「早啲對完稿，早啲食少少嘢，早啲休息一陣，然後準備好心情出場，咁就一定會good show！」

兩人之前都合作過好多次。（IG：@sarikachoy）

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