《張學友60+巡迴演唱會》首站澳門舉辦 海報呈現60歲理想形象

《A CLASSIC TOUR學友•經典世界巡迴演唱會》2019年1月29日於香港畫上完美句點，學友在尾場說：「唱歌是我一生人最喜歡的事，但我想繼續進步，不會停步於此，希望在不久的將來能帶給大家一個更好的表演。」今日（30日），學友正式舉行2023年巡迴演唱會記招，並發布海報及名稱，將於6月9日開啟，首站在澳門金光綜藝館舉辦。

學友西裝骨骨亮相記招，狀態fit爆。（朱奕錦攝）

是次發布會吸引中港澳新馬等大批傳媒到場，盛況空前。隨著大熒幕呈現從宇宙萬星穿越浩瀚銀河回到地球，當萬家燈火點亮時，匯集而成張學友的頭像，猶如全球樂迷因張學友的音樂匯聚一起，記者會正式開始。期間，大會特別準備了一條片段回顧張學友歷年9 次個人演唱會，從《張學友 87'演唱會》開始，畫面跨越30多個年頭，看見學友的舞台演繹由青澀生疏到成熟穩練，唯獨不變是張學友的歌聲，始終保有發自於心的渗透力與感染力。看著自己歷年的演唱會片段，學友笑說：「老了！但進步了！」近40年來，學友一次又一次創下演唱會新記錄，1995年《友學友演唱会》100場、2007年《學友光年演唱會》105場、2010年 《張學友 1/2 世紀演唱會》147場，2016年《學友·經典演唱會》233 場，但破紀錄從來不是張學友做演唱會追求的目標，他說：「盡力做好每一場表演，每多做一場就代表有更多一點的支持，再一次感謝大家對我的眷顧。」每次演唱會張學友都會嘗試不同的表現形式，不畏困難的毅力與力求完美的精神，讓張學友成為華語樂壇獨特的品質指標。

學友解釋以「燈塔」做啟動儀式的寓意。（朱奕錦攝）

其後，現場燈光轉暗，學友第10次全新個人演唱會啟動儀式開始倒數，他走向舞台另一方高聳的燈塔旁，當學友輕觸燈塔，強烈的光束即刻照亮整個會場。燈塔的光為海面上的船隻引路，照亮正確方向，大會準備燈塔寓意張學友有如華語樂壇的指路明燈，但對學友來說，燈塔的光就像他的初心指引著他：「每次要想一個不一樣的演唱會，都會有迷惘的時候，但我總會提醒自己，我是喜歡唱歌、喜歡表演，該如何唱得更好、表演得更精彩，我做演唱會的目標。」從初心出發，一切就會變得簡單清晰。此時現場場景由黑夜轉換成風光明媚的海岸邊，讓會場的氣氛一下子輕鬆起來，連學友都主動要求拍照打卡。

學友是次主視覺海報以水為主題，區分於上次的火之餘，他表示「水有無限可能。」（朱奕錦攝）

完成啟動儀式後，現場正式公開是次演唱會名稱《張學友60+巡迴演唱會》，並揭曉主視覺海報，以水為元素，學友認為：「水是充滿可能性，無論面對任何困難，前路崎嶇難行，水總能找到出路，繼續前進。」同時也鼓勵自己時時要像水一般保持彈性，讓自己擁有前進的動力。而演唱會名定為 「60+」，學友也坦誠回答：「其實想過80幾個名字，但最後決定簡單一點，就用 60+吧！」他覺得做為一位歌手，每張專輯、每個表演都記錄了不同階段的自己。而由海報中看到學友兩鬢及鬍鬚斑白，他直言這造型是他自己心目中最理想60+的形象，如果自己 60+可以這樣就很好看：「雖然事實跟照片是有差距的，但還是希望能留給自己最美好的回憶。」

學友笑指看回顧片段發現07年開始做蘭花指手勢。（朱奕錦攝）