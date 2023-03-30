57歲夏文汐移居美國多年突宣布回國發展　Deep V現身街頭風韻猶存

在80年代憑電影《烈火青春》、《唐朝豪放女》等一炮而紅的夏文汐，成為性感女神的代表人物，但她在婚後毅然退出娛樂圈，移居美國。早前夏文汐由美國返港，除了相約昔日圈中好友聚會之外，日前她更宣布回國發展：「大家好，很久沒見，我終於返嚟祖國發展喇！我而家心情好開心、好激動！」片中所見，夏文汐經過一輪Set頭、美甲、化妝等精心打扮之後，原本就保養得宜的她愈發明艷動人，完全看不出已經57歲。



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魅力不減！（影片截圖）

夏文汐表示將會拍攝更多精彩影片，希望大家多多關注。而在最新的一條影片中，以白色Deep V連身裙上陣的夏文汐，在街頭擺出多個Pose影相，舉頭投足都充滿女人味，身形凹凸有致，狀態Fit爆！當年事業如日中天的夏文汐，到台灣發展時認識了富商黃冠博，拍拖兩個月即閃婚，育有三名子女，生活低調做幸福少奶奶。2020年夏文汐曾在TVB節目《再見2020 你還好嗎》中亮相，更曝光了兩層高的別墅豪宅，除了坐擁無敵山景之外，戶外花園還設有一個大泳池，相當奢華。而她在美國所揸的更是保時捷豪車，售價過百萬，盡顯闊氣！

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本月初夏文汐突然回港，她第一時間相約《烈火青春》的搭檔葉童及資深傳媒人汪曼玲聚會，多年沒見的她們心情大靚！之後夏文汐又與姪女鄧伊婷相聚，兩姑姪的關係亦首次曝光。如今夏文汐宣布回國發展，相信不少影迷都非常期待！

原來夏文汐與鄧伊婷是姑姪關係。（IG@irinateting）