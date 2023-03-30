張學友60+巡演 | 被封歌神仍有壓力 年輕得個搏字：唔鍾意嗰時

《張學友60+巡回演唱會》於今日（30日）正式啟動，首站將於6.9日在澳門舉辦：「因為澳門好多場地，做起上來比較簡單，佢哋對節目需求多，變咗我哋香港搵不到場的時候，同一時間在呢度都可以搵到，多好多選擇，在香港比較少，所以澳門係合適的。」

學友表示演唱會有兩原則：自己唱得開心，觀眾睇得開心。（朱奕錦攝）

學友以一身黑色刺繡西裝亮相，溫文儒雅，狀態fit爆，雖然疫情期間幾乎都在休息，但每日依然堅持練歌、做運動：「全部都要，做演唱會都要體力，即係鬼叫你自己鍾意咩，鍾意你就再辛苦都唔怕。」不過他笑言，沒有在疫情期間跳舞，並透露今次演唱會會減少跳舞部分：「因為我上一次演唱會的時候，我見啲fans走過來同我講『你冇辛苦啦，你唔使跳咁多喎，企喺度唱歌得架喇』。」令全場忍不住爆笑，學友續指道：「我覺得佢係好真心。其實我想話畀佢聽我開心，跳得好高興，但係佢嗰個係一個好真心的關心，所謂你要做得自己開心，人哋又睇到好高興的時候，都要關注埋佢點樣睇你。」

學友已在積極備戰6月演唱會，但未能透露今次演唱會新元素。（朱奕錦攝）

今次是學友第10次演唱會，他表示會有一些新嘗試：「最大的挑戰係點樣令到你覺得同上次唔一樣，或者點樣令到你弟10次演唱會同前面9次不同，呢個其實好難做的事。今次除咗搵了一啲我覺得可以表演的歌，但之前冇的，或者以前唔夠膽用的，諗下點樣用，成個表演形式，希望無論燈光或成個觀感上都係會有唔同。」

眾多主辦方都前來撐場，交晒所有嘢給學友發揮。（朱奕錦攝）

雖然早已被封為「歌神」，但學友仍謙稱：「做呢行真係冇安全感，要有危機感做事就會更好!」更笑言自己感覺「失業」：「所謂嗰個壓力，我唔知我可以做幾耐，唔知下一次係幾時，或者做不做到，但係唔想呢次衰咗，因為呢次衰咗而下次做不到，唔想咁囉，下次唔做自己真係唔想做，咁樣型好多。所以我壓力來自人哋對你的期望，我自己都想做好啲。」反而233不是壓力？學友一臉苦笑道：「冇可能，唔會再發生。（超越唔到）唔係，因為諗呢啲好無謂，之前我做147場，做做下就又得喎，我又冇諗到。」

學友今次巡演完後或做舞台劇，笑認自己拍電影好渣。（朱奕錦攝）

選歌方面，學友笑言自己入行多年，隻隻歌都好似是懷舊歌，反而要思考如何將舊歌做得有新鮮感：「其實有好多歌自己以前係鍾意，但冇機會做。冇乜所謂，即使係舊的歌，但都冇聽過，其實冇聽過都係新的，希望如果好熟嗰啲，睇下可唔可以用新的演繹方式或者編曲，令大家覺得個歌有新鮮感啲。」

學友不以233場為目標，原以為上次演唱會已經是最後一次。（朱奕錦攝）

記者會上，回顧了學友由1987年到2016年9次演唱會經典片段，令他大為感觸：「第一見到自己好後生，由87年第一個演唱會，覺得得個『搏』字咁，好Green（新手）。其實我唔鍾意我後生嗰時，中間嗰陣我覺得得喎原來，後尾要又好似好努力去保持自己得咁樣，所謂的感觸係一個經歷，會諗返好多以前。」

學友自爆不喜歡年輕時的自己。（朱奕錦攝）

至於香港演唱會方面，其實學友原先考慮以本地為首站，更想過戶外演出，但因為有很多技術問題及舞台效果戶外場地難以解決，所以現在只會選在紅館，已入紙申請，最快要2024年舉行。