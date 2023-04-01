張國榮逝世20年　內地直播主撞臉哥哥　疑瞞婚對女粉絲騙財騙色

哥哥張國榮在4月1日愚人節，跟歌迷開了一個天大玩笑，轉眼間哥哥離世已經20年，各方也舉辦一系列活動悼念哥哥，懷緬一番。哥哥形象健康正氣，但在內地卻偏偏有網紅，利用自己天生撞臉哥哥，不但開直播吸金圖利，更訛稱自己未婚，對女粉絲甜言蜜語，騙財騙色，近日他跟女粉絲的親密對話曝光，渣男本質原形畢露。

網紅郭朝陽模仿哥哥，更瞞婚欺騙女粉絲感情。（抖音）

哥哥的作品風靡整個東南亞，而在內地亦有大把粉絲，有網紅利用此點，借哥哥瘋狂吸金，正所謂人有相似，加上內地龐大人口，跟哥哥撞樣的網紅大有人在，而內地一名網紅郭朝陽，憑著模仿哥哥而走紅，曾參加綜藝節目《黃金100秒》，之後當上直播主吸金搵食，外貌神態相似外，又會在背景播放哥哥的音樂，很多網民留言「哥哥轉世」、「好懷念」，也有人指「樣似但沒有哥哥的氣質」。

郭朝陽跟女粉絲的對話被截圖，水洗都唔清。（微博圖片）

郭朝陽扮哥哥做直播獲利，想不到他更憑著這副臉蛋，欺騙女粉絲，他謊稱自己是單身跟對方交往，其後被揭發已婚並育有孩子，而東窗事發後，該名女粉絲將彼此的親密對話放上網，而郭朝陽則不斷向女粉絲認錯，希望女方放他一馬。郭朝陽的渣男行徑，令哥哥的粉絲相當憤怒，紛紛表示要加以封殺。

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