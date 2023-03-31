郭柏妍為洗脫「魔音」拜師學唱歌　即席獻唱獲老師讚：算係把靚聲

前港姐季軍郭柏妍（Rosita）入行兩年，早在參選港姐時已憑甜美外貌被封為「港版周子瑜」，去年因劇集《下流上車族》人氣急升，於《萬千星輝頒獎典禮2022》中首獲提名即奪得「飛躍進步女藝員」，受寵程度可見一斑。不過上帝開了Rosita一扇門，就關了她一扇窗，自從她在《歡樂滿東華》上獻唱《下流上車族》的主題曲《一家人》後，遭網民嘲笑為「魔音芊芊」，不過她沒有因而難過，反而表示會找老師惡補。



郭柏妍（Rosita）在參選港姐時憑著甜美的外貌被封為「港版周子瑜」。（IG?@rositakpyy）

郭柏妍在《歡樂滿東華》上獻唱《下流上車族》的主題曲後，遭網民嘲笑為「魔音」。（節目截圖）

前日（29/3）郭柏妍在自己的YouTube頻道記錄自己拜師惡補歌喉的場面，當中的音樂老師Nic Lau是星格流行音樂學院創辦人，亦是炎明熹（Gigi）唱歌老師高晨維的老公，他們有不少學徒，證明實力了得。影片開始時，Nic Sir聽到郭柏妍在《歡樂滿東華》獻唱的影片後難掩震驚表情說道：「開聲嗰一下好突然喎！我諗真係缺乏唱歌經驗」，隨後忍不住深呼吸說道：「有得救。」

Nic是星格流行音樂學院創辦人，亦是炎明熹（Gigi）唱歌老師高晨維的老公。（節目截圖）

聽到Rosita的歌喉後，Nic Sir隨後忍不住深呼吸說道：「有得救。」（節目截圖）

隨後Nic Sir好奇問到：「之前有冇唱開歌？」而Rosita馬上回應：「有！好耐之前係有學，可能只係需要我唱一至兩句，冇試過咁多歌詞都係我唱，我喺呢首歌都擺咗好多感情落去！」而幕後工作人員又問是否適合唱歌時，Rosita就信心滿滿回答表示：「梗係適合，我覺得自己好適合，一定會唱得好好。」

Rosita表示演唱《下流上車族》的主題曲時擺咗好多感情。（節目截圖）

又坦言自己非常適合唱歌。（節目截圖）

之後郭柏妍即場演唱《喜歡你》，雖然看得出她用心歌唱，但是其音色令老師忍不住笑，更要求郭柏妍停唱，Nic Sir馬上指出她的問題：「我發覺你的氣好淺，聲線其實不錯，你都算係把靚聲嚟嘅，你發聲嘅共鳴好似小朋友咁，把聲好清澈。」之後他就耐心教導郭柏妍唱歌的技巧，令她的唱功進步不少。

之後郭柏妍即場演唱《喜歡你》，Nic Sir表示表情好好笑。（節目截圖）

Nic Sir馬上指出她的問題。（節目截圖）

他認為Rosita的發聲嘅共鳴好似小朋友。（節目截圖）