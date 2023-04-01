姚焯菲大膽挑戰過山車　棄偶像包袱玩到面部表情扭曲盡顯可愛一面

現年16歲的姚焯菲（Chantel）因參加無綫（TVB）選秀節目《聲夢傳奇》，憑甜美可愛外貌吸粉無數火速爆紅，現時她正於新西蘭展開留學生活，知道小飛象（姚焯菲歌迷名）相當掛心，不時會開Live及更新社交平台，昨日（31/3）她於自己的YouTube頻道上載影片，講述自己在新西蘭的日常。

Chantel姚焯菲14歲參加歌唱比賽，憑甜美可愛外貌吸粉無數火速爆紅。（IG：@chantelyiu）

姚焯菲現時在新西蘭讀書。（資料圖片）

影片中，Chantel表示自己非常喜歡迪士尼，可是新西蘭並沒有迪士尼樂園，因此她與幾位好友到了當地的「RAINBOW’S END」遊樂場遊玩，當中見到Chantel剛剛起床的素顏樣，雖然眉心長了暗瘡，但是如此青春的外貌引網民激讚！

Chantel見到自己生暗瘡好唔開心。（YouTube/@Chantel Yiu 姚焯菲）

不過真係好青春！（YouTube/@Chantel Yiu 姚焯菲）

Chantel到達遊樂場後玩了多個機動遊戲，包括過山車及「激流」，Chantel拋開偶像包袱，公開自己玩到披頭散髮的模樣及受到驚嚇的樣子，相信她玩得非常盡興，雖然與往日在舞台上光鮮的形象有着很大的差距，但就逗笑不少歌迷，更引來大批網民激讚：「膽色過人的小公主懂得體驗生活，嘗試不同的玩意，完全融入新環境，小菲象應該放心了」、「Chantel 笑得好靚！好甜」、「以為小公主好細膽，原來連過山車都敢玩，好叻叻」。

姚焯菲大膽挑戰過山車（YouTube/@Chantel Yiu 姚焯菲）

好可愛！（YouTube/@Chantel Yiu 姚焯菲）

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