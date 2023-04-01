關心妍開一場紅館騷賣晒都蝕錢　受鄭秀文啟發計劃申請做寄養家庭

2009年下嫁圈外老公楊長智、2016年為丈夫誕下女兒楊榮心的關心妍(Jade)為4月20日紅館舉行的《Shine妍亮福音慈善演唱會》接受商台《星光背後》專訪。相對於去年出道20周年紀念騷，關心妍重申這次再登紅館絕非開唱PART TWO，她將會聯同十個嘉賓單位演出。但製作成本無減、只開一場、只有四個月時間籌備，她坦言：「賣晒飛都要蝕！」但為了其2015年成立的「研亮生命慈善基金」及一眾受惠能免費入場的低收入家庭，她硬著頭扛上這次善舉，「是沒想過紅館檔期這麼快批出，諗過打退堂鼓，但最後不知那來的信心，自己首次像sales般周圍找朋友投資或支持。」

關心妍接受梁泰來訪問。

在去年20周年演唱會期間，關心妍帶同六歲女兒「心心」上台表演側手翻，被問及是次演唱會是否再安排女兒的表演環節：「我個女希望會有㗎！」關心妍表示女兒遺傳了自己害羞的性格基因，同時發現女兒的興趣亦不在音樂方面而是運動方面：「我覺得佢幾有運動天分㗎！有次佢突然話想攀石同打筋斗，試完發現佢好鍾意之餘又完全唔驚，所以我後來就送咗佢去學柔軟體操。」

關心妍將於4月20日再在紅館開騷。（IG@kwansumyinjade）

囡囡今次都應該會再上台表演。（IG@kwansumyinjade）

談到培養女兒做接班人，關心妍表示時間尚早，希望女兒先多作嘗試再決定亦未遲，「最重要佢諗清楚選擇好就要努力去實踐。媽咪做歌手並唔等於佢都一定要做歌手，佢今日係因為媽咪歌手嘅身份被帶上台，而他日佢就係要靠自己嘅努力打出一片天先有上台嘅機會。」除此之外，她亦強調女兒假若真的想入行，必先完成學業，「你做咩都得，但書都一定要讀！，呢行唔會一入行就有得大紅大紫，你要有一定嘅智慧同EQ去面對唔同經歷。」

節目完結前，關心妍亦自揭最近受到鄭秀文主演、以寄養家庭為題的新電影所影響，封肚決定不再生育第二胎。她自言因此受到啟發，打算待女兒長大多一點，學懂如何照顧自己之後，就會計劃申請成為寄養家庭，「我希望如果我有咁嘅家庭資源，有咁嘅時間，不如去幫返香港一啲朋友過渡。」她謂女兒亦很明白和支持，因此大家都有共識一起去做。