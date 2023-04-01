杜自持跌落7呎台膝蓋全碎獲張國榮關心　重提煙灰缸擲劉德華事件

著名音樂人杜自持接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，暢談與天王巨星的合作點滴，並坦言要向劉德華道歉。



杜自持接受車淑梅訪問。

杜自持自80年代開始活躍於本地樂壇，與不少巨星結緣，其中一位就是「哥哥」張國榮。杜自持今年將會第三度為「哥哥」紀念演唱會擔任音樂總監，談及「哥哥」，他表示自己入行時已認識對方：「大約於84、85年，黎小田找我幫忙為《全賴有你》編曲，那是我最早期的作品。當時我還未知哥哥是那麼紅，所以沒感到壓力。後來歌曲大受歡迎，電台（播歌時）也會提及我的名字，我很開心，好有滿足感！」

杜自持指哥哥很懂得關心別人，在其第一次10場紅館演唱會中，杜自持擔任琴手，但因為遲到，於總綵排時摸黑跑到樂隊位置，結果因看不到升降機降落而掉入七呎深的台下，膝蓋全碎裂，還差點送命：「哥哥來探我，還送了一隻好好攬的大公仔給我呢！我與哥哥最後一次合作，是他出事前幾個月。我們一起錄製群星合唱的《同步過冬》，他負責領唱，我完全看不出他有情緒病問題，當時有說有笑輕鬆地完成錄音......回想起來我依然猶有餘悸。」

杜自持曾在哥哥演唱會綵排時，意外跌落七呎台險送命。（視覺中國）

杜自持自爆多年前對好友劉德華做了一件遺憾事，他指兩人由1992年至2000年合作搞錄音室及唱片公司，自己是股東之一，共監製了7張唱片。那時候，曾找他合作的歌手，如陳百強、林憶蓮、張國榮等均沒有再找他。對於只做一個人的唱片，他未感滿足，所以後來加入了另一家唱片公司，並與多位歌手合作，如巫啟賢、楊采妮、張智霖、林子祥、彭羚等，他後悔地表示：「我與另一家唱片公司正式簽約時，沒有知會華仔，他聽到之後有點不高興......華仔是一個很勤力的歌手，願意接受新嘗試。我們合作做生意，他對我十分信任，從來不會過問。這事之後，我們再沒有當面提及，我亦沒有解釋。不過，我希望他聽到（這訪問），我想跟他說：『華仔，唔好意思，當初我入EMI冇同你提過係我唔啱！』有一次我和他在飛機上閒談，他問及我的未來計劃，當時我已想跟他說，但不知為何，怎也無法開口，所以，Sorry沒有向他坦白，說到底也是我的錯。我跟他說，他何時需要我，我也會第一時間幫他。」

杜自持讚華仔是一個很勤力的歌手，願意接受新嘗試，爆腹肌呢個造型一度成為熱話。（VCG）

杜自持公開向劉德華講Sorry。（VCG）

另外，坊間有傳杜自持曾用煙灰缸擲向劉德華，他急澄清：「這事從沒有發生過。相信是有人複述我提過關於我爸爸因看到樂師做得不好，而向對方飛擲煙灰缸之事。我爸爸吸煙，我沒有，何來煙灰缸？可能對方說的是我爸爸，並不是我。」

談及與其合作無間的歌神張學友，杜自持憶述最難忘是10多年前的《張學友 1/2 世紀世界巡迴演唱會》：「當時的重型裝置有20噸，在我們樂隊頭頂上不停來回搖盪，看上去危險萬分，我們全部人都感到害怕。第一場（演唱會）在上海（舉行），我們每人戴上頭盔去視察場地，但學友卻不擔心。結果我們非常順利地完成了146場。」