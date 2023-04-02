JJ賈曉晨大爆TVB秘聞　拍劇曾被對手摑到懵：我是真的很不爽

現年40歲的賈曉晨（JJ）在2016年與樊少皇結婚，相繼誕下兩女「小飯兜」及「小飯團」，一家四口幸福美滿，而JJ亦自此減少幕前演出，專心相夫教女。來自內地的JJ因在2006年參加TVB節目《美女廚房》而為人熟識，樣貌標緻的她加入TVB後機會不斷，雖然JJ已離巢多年，但近日她與好友聚會時就大爆不少秘聞，更自爆拍劇時的不愉快經歷。



一家四口幸福美滿。（微博@JJ賈曉晨）

JJ在《名媛望族》中有一幕試內衣戲，大騷完美身材。（影片截圖）

擁有回族血統的JJ，外貌清純漂亮，加入TVB後迅速上位，更參演了多部劇集，當中她在《名媛望族》中有一幕試內衣戲，大騷完美身材。而JJ上節目《獎門人》玩「超級無敵乒乓波」更是一啜成名，超投入表情至今仍為人津津樂道。雖然JJ當時機會多多，但她就直言人工不高，而被問到「TVB真的有幫派之爭嗎」時，JJ即表現尷尬：「你要害我。（有對吧？）你都這樣說我還能否認嗎？」

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大爆秘聞！（影片截圖）

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JJ亦有提及與不同演員合作的經歷，她更對黃宗澤（Bosco）讚不絕口：「帥啊，他是一個很nice的人，跟他合作是人真的很好，非常聊得來，任何人都很開心，這個真的是蠻好。」不過JJ原來都曾有過不愉快的經歷：「我有一次是真的很不舒服，因為大部分都很舒服，因為我的性格你也知道是比較容易跟大家玩在一起的，但有一次我是真的很不爽。就是一開拍上來就啪一巴掌，把我打懵了，你知道嗎。因為之前也沒有說『我一會兒可能會真打』，說一聲我可能也有心理準備，啪一下把我打懵了，打完之後我當時就懵了一秒鐘，我才繼續叫，因為我真的沒有想到，真的很不舒服啊，我覺得至少跟我說一聲，總之交流一下吧，或者是拍近景的時候再打，因為這是一個遠景嘛，就上來啪一下把我打懵了。」不過JJ最後沒有開名，但就坦言只與對方合作過一次，掀起網民熱議！

JJ直言曾被摑到懵。（影片截圖）