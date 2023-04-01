張國榮紅館騷｜周慧敏20年後變姐姐　古天樂感激哥哥提攜改寫人生

《張國榮繼續寵愛．二十年．音樂會》今晚（4月1日）於紅館舉行，音樂會首先播出張國榮（哥哥）的《春夏秋冬》揭開序幕，歌聲一出即感動全場，大會亦播出哥哥多位生前好友緬懷哥哥的片段，當中梁朝偉講道：「90年春，你同我第一次合作，你榮登影帝；94年秋，你教我將西瓜埋喺沙漠入面，你總係有無限嘅鬼主意；96年冬，你同我約定去Iguazu，最後只有一人赴約；01年夏，你親手頒獎畀我，我亦都有遵守我同你之間喺台上嘅約定。昔日嘅春夏秋冬、高低起跌都有你在場，今日讓我哋一同重新經歷你嘅春夏秋冬。」



梁朝偉緬懷哥哥張國榮。（陳順禎攝）

鄭欣宜打頭陣。（陳順禎攝）

音樂會由鄭欣宜打頭陣，身穿黑色晚裝的欣宜唱出《當年情》，期間一度眼濕濕：「希望透過Leslie哥哥嘅音樂和影片，可以感覺同佢肩並肩。」隨後大會播出吳君如的錄音，當中講到當年成為夢中情人哥哥的MV情人：「14歲嗰年，你出現喺我嘅青春，多謝你，我嘅夢中情人；初入行，你讓我參演MV，多謝你，我嘅MV情人；愛情嘅啟蒙、事業嘅春天，都因你而起，沿途見證你嘅傳奇，如今一一已成傳記。」而久未露面的張衛健就唱出《一片痴》、《為你鍾情》等經典情歌，最後他更含淚抬頭望，相當感觸。

張衛健唱出多首金曲。（陳順禎攝）

譚耀文與聲夢歌手合唱《不羈的風》。（陳順禎攝）

一班聲夢歌手包括鍾柔美、文佐匡及彭家賢等演繹哥哥的經典快歌《Stand up》、《少女心事》，之後譚耀文出場獻唱《拒絕再玩》，又與聲夢歌手合唱《不羈的風》，譚耀文表示當年參加新秀全因崇拜哥哥：「偶像唔使多，最緊要哥哥！」之後周慧敏在台上唱出由張國榮作曲的《如果你知我苦衷》，唱完後她講道：「當年我25歲，張國榮36歲，佢為我寫咗呢隻歌，冇諗過10年後，佢46歲會突然離開我哋，20年喇，我都大個咗好多，我都應該係『姐姐』啦，所以今晚『姐姐』送呢隻歌畀46歲嘅哥哥，希望佢鍾意。」之後她再唱出《痴心的我》，更指今次是杜自持專誠幫她度身訂造改編。

周慧敏笑言自己已經變姐姐。（陳順禎攝）

Gin Lee（李幸倪）唱出《追》及《路過蜻蜓》。（陳順禎攝）

Gin Lee（李幸倪）就唱出《追》及《路過蜻蜓》，她大讚哥哥的歌曲是神曲，事前已練習超過100次，希望能夠唱出另一種感覺。音樂會亦穿插不少巨星的錄音聲帶及過往與哥哥影的合照，當中曾被哥哥點名力讚的古天樂就在錄音中表示：「秋風帶走最好嘅一片葉，但留下我對你嘅思念。喺94年一個電台訪問，你我素未謀面，但你令全香港都知道我嘅名字，一句提攜，在我意義非凡。我知道你心中尚有未完嘅導演夢，但我想講，我人生嘅劇本因你一句說話從此改寫。多謝你，哥哥。多謝你，張導演。」

音樂會亦穿插不少巨星的錄音聲帶及過往與哥哥影的合照。（陳順禎攝）

而曾與哥哥合作創作《沉默是金》的許冠傑就透過錄音回憶昔日往事：「以前你總係好雀躍喺我耳邊隨口哼歌，你隨口哼，我隨心寫，譜出一首經典《沉默是金》。好多人覺得只剩低我一人獨唱，份外冰冷，儼如寒冬，但對我嚟講，每次唱呢首歌係過冬，係我同你團聚。Leslie，呢個冬天，你過得好嗎？」

許冠傑曾與哥哥合作創作《沉默是金》。（陳順禎攝）