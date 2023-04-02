張國榮紀念騷經典合照重現　郭富城曾為哥哥伴舞讚：真正舞台王者

張國榮《繼續寵愛．二十年．音樂會》昨晚（4月1日）於紅館舉行，郭富城從舞台下升起壓軸現身，由逾20名舞蹈員伴舞，又唱又跳《Monica》，重現經典舞步，炒熱全場氣氛。



郭富城唱畢《Monica》後，指向天及送上飛吻，指今晚是一個很特別的日子，20年來哥哥一直在他的心入面。城城記得入行第一個騷是在1986年《星光熠熠耀保良》，他說：「我好有幸同佢表演，不過嗰陣做dancer，好榮幸好開心曾經為佢伴舞。我仲記得佢仲請我哋食飯，對dancers好好。其後我做咗歌手，一直都覺得佢先係真正嘅舞台王者，冇人代替到。佢成笑住對dacners講：『畀心機，畀心機！』我真係有畀心機㗎。雖然過咗咁多年，相信全球歌迷都好錫Leslie。」

接着郭富城演唱張國榮第一首金曲金獎歌曲《有誰共鳴》，唱到一半郭富城說：「我好記得哥哥攞第一首金曲時，唱呢歌時話：『我唱呢隻哥唱到眼濕濕，以後我唱呢首歌都要笑住唱。』」全場觀眾一起拍手，場面感人。

郭富城有20位dancers伴舞，跳唱《Monica》炒熱全場。（陳順禎攝）

郭富城表示Leslie才是真正舞台王者。（陳順禎攝）

音樂會結束前，哥哥與摯愛唐鶴德的合照出現在大銀幕，唐唐錄音獻聲悼念哥哥：「古人有一句說話係咁樣講：『死而不亡者壽』，原來死亡並唔係一個終結。被遺忘嘅，先至係。好幸運，哥哥喺佢呢20幾年嘅演藝生涯裡面，佢演過好多令人印象深刻嘅角色；唱過好多動人心弦嘅歌曲；亦都留底咗好多姣、靚、型、寸嘅舞台表演，呢啲都成為咗我哋嘅集體回憶。更幸運嘅係，哥哥有一班一直以嚟都咁愛佢、咁錫佢、咁掛住佢嘅好朋友、哥迷同影迷。我喺呢度代表哥哥衷心咁多謝大家。今日（昨日）係一個特別嘅日子。我哋就襯住今晚呢個機會，一齊回憶哥哥嘅過去、回憶佢嘅真、善、美，延續對哥哥嘅愛同思念。繼續寵愛，張國榮。」

音樂會結束前，哥哥與摯愛唐鶴德的合照出現在大銀幕。（陳順禎攝）

唐唐希望大家一齊回憶哥哥嘅過去、回憶佢嘅真、善、美，延續對哥哥嘅愛同思念。繼續寵愛，張國榮。（陳順禎攝）

完騷後，郭富城受訪時表示對哥哥有好多難忘回憶，指自己剛出道時，哥哥已是天王巨星，但毫無架子，好錫dancers，所以他現在也很錫dancers，盼將這份精神傳承下去。日前城城在美加舉行巡迴演唱會，並抽時間宣傳新戲《斷網》及《風再起時》，以及參與當地電影展並且得獎。城城說：「所以都擔心行程趕唔切嚟今晚（昨晚）演出，好彩一切順利。其實最難解決係時差問題，依家每朝8、9點先瞓到，我諗需要一、兩個星期先調節番好。」而城城未有為得獎特別慶祝，自己熱愛舞台，獎項是一種鼓勵，放低後仍會努力工作。

城城剛在美加舉行巡迴演唱會，都曾擔心未能趕及返港參與今次演出。（陳順禎攝）

張國榮《繼續寵愛．二十年．音樂會》的演出嘉賓合照。（陳順禎攝）

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