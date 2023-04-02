潘朵拉：偽造的樂園︱李智雅延續復仇韓劇潮　一文睇清4大伏線

由李智雅和《The Penthouse》編劇金順玉再度合作的韓劇《潘朵拉：偽造的樂園》已於Disney+開播，成功延續復仇韓劇潮。劇集播出僅4集已令觀眾深陷其中，今天就是為大家揭開四大伏線。



《潘朵拉: 偽造的樂園》講述李智雅飾演的「洪泰拉」原本過着人人羨慕的完美生活，丈夫既是科技企業家，亦是下一任總統呼聲最高的侯選人，二人育有一名可愛乖巧的女兒。可是一場意外後李智雅失去記憶，為了尋回記憶卻開展了另一場噩夢。李智雅發現自己只是爭取名利的傀儡，為了報仇、奪回自主權和保護家人，她決定放棄一切，踏上復仇之路。

李智雅與編劇金順玉合作延續復仇韓劇潮。（劇照）

《潘朵拉：偽造的樂園》4大伏線：

將李智雅打造成已故「洪泰拉」替代品的人是誰？（劇照）

1.讓「50號」維持失憶狀態共成為「洪泰拉」替代品的幕後勢力是誰？

李智雅為幫助姐姐而從樓梯墜下，慢慢解鎖了15年前的記憶，她發現自己的真實身份是殺手「50號」，失憶長達15年的她原來只已故「洪泰拉」的替代品。究竟背後指使姐姐守住「50號」的人，以及安排李智雅做替代品的幕後勢力是誰呢？

2.回復記憶後証明「50號」是殺害前總統的兇手？

李智雅就是殺害前總統的兇手？（劇照）

李智雅好友「高海秀」一直想找出殺害前總統爸爸的兇手，一次意外收到兇手相片後來到了一間精神病院，失憶的李智雅驚現自己就是相中兇手。「高海秀」在線人幫助下亦得悉對方是殺父仇人，其後的發展令人期待。

3.科技企業「HATCH」三人幫牽涉幕後更大陰謀？

「HATCH」三人幫表面友好，其實各懷鬼胎。（劇照）

李智雅丈夫李相侖聯同朴基雄及奉太奎研發「人工智能晶片」後成為韓國科技界鉅子，雖然三人幫本為合作的關係，但現在各有芥蒂，又會為劇情帶來甚麼新的發展呢？

4.精神病院院長協助李智雅丈夫攀上總統寶座？

精神病院院長為何要協助李智雅丈夫攀上總統寶座？（劇照）

精神病院院長「金善德」於精神分析學界有着極高成就，但她背後竟是殺手集團高層話事人。她發現李智雅是金牌殺手「50號」後，突然接觸其丈夫並協助他選角逐總統寶座，到底「金善德」院長的如意算盤是甚麼呢？

《潘朵拉: 偽造的樂園》已於Disney+開播。