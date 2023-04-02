MIRROR三子現身迪士尼跳舞唔齊　內地網友熱議：想不通為啥能紅

MIRROR三子Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、陳卓賢（Ian）周五（31日）現身香港迪士尼樂園宣傳，一出場就惹來全場轟動，數百粉絲迫爆迪士尼，場面墟冚。

三位猶如王子一樣步出城堡。（鄺鈺瑩攝）

三子亦相當識做，現場跳起應援舞，先由Anson Lo起舞，Edan、Ian緊隨其後，三人肩膀上更放有Duffy公仔，可愛度爆燈。

大跳應援舞，非常可愛。（鄺鈺瑩攝）

不過三子跳舞的影片近日流傳到內地，廣獲網友討論。發文網友稱呼他們為「紅不過羅湖的MIRROR」，其他網友則指三人舞步不齊。影片中，三人起腳、揮手都不整齊，Ian更似乎對舞步不太熟練，動作幅度較少且不如Anson Lo般有力。

Anson Lo最童真。（鄺鈺瑩攝）

有網友留言指「這個視頻總共只有25秒，但是我看完以後思考了整整五分鐘為什麽這樣也有粉絲」獲逾2000個讚好。另外有網友認為：「《創造營》的話會給F等級」、「節奏各有各嘅唔同」、「樣貌素人，舞技素人，衣著素人」、「公司好像要開始要推他們來東南亞馬來西亞這邊了..感覺也很難紅，這里都是粉韓國明星..就連我們走本地路線的男團3p跳舞唱歌都比他們好很多..」、「為啥能紅…why…我想不通…粉絲吃點好的吧」、「20秒的舞蹈，連抬個腳都可以不齊」。

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