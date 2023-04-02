73歲曹查理與張智霖袁詠儀飯聚　曾因拍三級片拒公開兩舅甥關係

在80年代加入影圈的曹查理，近年已轉戰內地，年屆73歲的他依然精靈，更緊貼潮流，進駐抖音拍片。日前曹查理上載了一段影片，並寫道：「不知道我和張智霖什麼關係的看過來。」片中所見，當日曹查理與外甥張智霖（Chilam）及其太太袁詠儀（靚靚）聚會，身穿白色恤衫襯黑色褸的曹查理，戴着眼鏡，打扮斯文，雖然年過70的他頭髮稀疏，身材略顯發福，但仍精神奕奕。



曹查理搭着Chilam同靚靚膊頭影相，三人難得同框，畫面溫馨有愛。（影片截圖）

曹查理搭着Chilam同靚靚膊頭影相，三人難得同框，畫面溫馨有愛。聚會之餘，Chilam更特別錄製了一段影片，希望大家多多關注舅父曹查理，可見兩舅甥關係非常好。出身演藝世家的Chilam，媽媽曹珍妮是1962年香港工展小姐冠軍，公公曹約翰是早期粵語片演員，表姐上山詩鈉亦曾加入影圈發展，而舅父曹查理就因拍過不少三級片及專演反派角色而名噪一時，但有指因曹查理有感自己曾拍三級片，擔心影響外甥的星途，所以未有提及，直至後來淡出影圈才公開他們的關係。

家庭聚會！（IG圖片）

非常經典。 （電影截圖）

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曾在電影《整蠱專家》中飾演藥房老闆「單眼佬」的曹查理，雖然只是客串演出，但仍令觀眾留下深刻印象。曾拍過無數電影的曹查理，是80年代影壇搶手綠葉，但自覺高大靚仔的他不甘心於戲中只演奸角或處於「下靶位」，所以決定轉戰三級片，更因拍三級片致富，輕鬆月賺過百萬。不過其後因投資股票失利，輸掉千萬身家，後來他放低身段在內地登台從頭做起，依然大受歡迎！