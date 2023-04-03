《勝者為王》陳庭威赤裸上身打拳　61歲滿身肌肉老而彌堅

近日Disney+新上架了經典港劇《勝者為王》系列，包括有《勝者為王》、《勝者為王II天下無敵》、《勝者為王III王者之戰》首三季，可謂港人的集體回憶。男主角陳庭威憑著該劇一炮而紅，之後他還有齣《我來自潮州》也是叫好叫座之作，近年陳庭威長駐內地發展，成立了個人文化傳媒公司「威威世界」，事業不俗外，最讓人意想不到是陳庭威的身材，勝過不少後生仔，令人羨慕。

《勝者為王》的石志康深入民心。（劇照）

曾幾何時，亞視都有一兩齣代表作，可以撼低無綫，除了不斷重播的《我和殭屍有個約會》外，另一套經典港劇《勝者為王》系列，也是不少港人的集體回憶，近日該作品在Disney+上架，當年《勝》劇星光熠熠，除了主角陳庭威，還有呂頌賢、張家輝、任達華、萬綺雯、曾華倩等等，以賭博題材的電視劇來說甚為高質。當年陳庭威順理成章做了亞視一哥，近年長駐內地發展，成立了威威世界，主要是接騷、搞活動，而他亦不時在抖音拍片，甚多粉絲支持，最令人驚訝是他雖然已經61歲，外貌保持年青，早前他拍了一段打拳視頻，赤裸上身相當大隻，還隱隱見到川字腹肌，若然他回港拍劇，肯定大把粉絲捧場。

陳庭威不時在內地登台。（抖音）

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