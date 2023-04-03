黑暗榮耀｜宋慧喬早知林智妍李到晛拍拖？　記者會表情極耐人尋味

韓國演員林智妍和李到晛昨日被（1日）「韓國最大狗仔」《Dispatch》爆出戀情，報道指出因合作《黑暗榮耀》而結緣的兩人於去年12月就已經開始走近，其後雙方大方承認戀情，成為備受注目的「愚人節情侶」。宋慧喬在劇中飾演林智妍死敵、又與李到晛飾演戀人，原來早在《黑暗榮耀》記者會時，她早就已表現出得知兩人拍拖態度，如今該片段再被翻出，當時宋慧喬的表情實在太過耐人尋味而成為網民熱話。



觀眾早就讚過林智妍和李到晛更有CP感，沒想到二人當時已在交往中。（劇照）

黑暗榮耀｜林智妍李到晛被爆拍拖 姐弟戀浪漫堆雪共度白色情人節

有報道指，林智妍和李到晛在拍攝時期已經暗生情愫，而兩人拍拖一事在劇組中亦是公開的秘密。去年12月《黑暗榮耀》一眾主演現身記者會，當日見到李到晛一直站在林智妍的身旁，反而跟在劇中飾演女朋友的宋慧喬保持着距離，而林智妍亦經常被鏡頭影到甜甜地望實李到晛。最後全體演員影團體照時，李到晛更相當照顧女方，不斷讓她再往中間靠一點。

宋慧喬和李到晛在劇中為一對情侶。（NETFLIX）

林智妍和李到晛猶如活在自己的世界。（YouTube：원피소 ONEPIECE Figure Mania）

林智妍和李到晛非常關注對方的表情。（YouTube：원피소 ONEPIECE Figure Mania）

兩人貼到實一齊行。（YouTube：원피소 ONEPIECE Figure Mania）

兩人在記者會上的甜蜜互動，原來一直落在宋慧喬眼中，她在影片中露出神秘笑容，又展示出俏皮瞪大眼睛的表情，彷彿早已知道兩人關係不簡單，如今網民再翻看當時片段，慨歎表示很明白宋慧喬當時要保守秘密的複雜心情：「喬妹早就知道了吧」、「表情露餡了」。

林智妍鏡頭影到甜甜地望實李到晛。（YouTube：원피소 ONEPIECE Figure Mania）

宋慧喬表情耐人尋味。（YouTube：원피소 ONEPIECE Figure Mania）

網民大呼：「穿煲啦！」（YouTube：원피소 ONEPIECE Figure Mania）