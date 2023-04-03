徐熙媛前夫汪小菲終飛台見仔女　具俊曄懶理出席活動全力支持大S

台灣藝人徐熙媛（大S）前年宣布與前夫汪小菲正式離婚，大S去年3月亦宣布與韓國藝人具俊曄結婚，大S與前夫汪小菲去年11月因為生活費而隔空開火，展開罵戰，汪小菲更揚言要到台灣接走一對仔女。

台灣藝人徐熙媛（大S）前年宣布與前夫汪小菲正式離婚。（2018年《幸福三重奏》劇照）

大S去年3月亦宣布與韓國藝人具俊曄結婚。（tvN）

大S去年11月指汪小菲不依離婚協議支付生活費，於是大S便向台北法院申請強制執行汪小菲的財產，大S此舉立即觸動汪小菲，所以向大S展開罵戰，汪小菲更大罵大S全家。

汪小菲﹑大S因為家務事而鬧得沸沸揚揚。（微博圖片）

汪小菲早前亦罵具俊曄住進了他買的大屋，更指他們要汪小菲付電費，汪小菲除此之外亦罵具俊曄睡他的床墊，胡言亂語的他亦說要把一對仔女接回內地居住，大S聽後立即把床墊還到屬於汪小菲的台北S Hotel。汪小菲去年放話要接仔女回國，等了130天，他終於有行動，日前被發現秘密來到台灣，除了處理與大S的官司外，更與3年未見的仔女相聚。

汪小菲早前亦罵具俊曄住進了他買的大屋，更指他們要汪小菲付電費，汪小菲除此之外亦罵具俊曄睡他的床墊。（微博@汪小菲）

一對仔女由大S母親帶到S Hotel與汪小菲見面，期間大S未見影，而大S母親則與汪小菲有說有笑，大S母親更企圖說服汪小菲不要再爭吵，希望讓二人各自過生活，但汪小菲沒有正式答應大S母親。

一對仔女由大S母親帶到S Hotel與汪小菲見面。（微博@汪小菲）

在汪小菲見一對仔女期間，大S的丈夫具俊曄則在台東出席嘉年華活動，他還十分親民，具俊曄堅持要守護大S，全力支持她與汪小菲的官司。