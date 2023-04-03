荷蘭Pop Guide | 荷蘭混血靚女超甜美似Aneglababy　引男主持抄牌

無綫（TVB）J2台綜藝節目《荷蘭Pop Guide》由荷蘭土生土長華人張震宇（CJ），帶領兩名J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan），一齊試勻荷蘭特色美食及買玩潮點，體驗貼地的荷蘭生活。

CJ帶Karen同Alan睇荷蘭豪宅。

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CJ帶Karen在今晚（3日）最新一集中，會帶Alan去Nederhorst den Berg睇豪宅，一幢Villa房屋面積3,000多呎連13,000呎前後花園，設備齊全連桑拿房都有，索價1,700萬港元。雖然在香港只能買一般豪宅，但在荷蘭已經買得好好。嫌貴的話Alan又有好介紹，他去到Purmerend，一處離市中心約30分鐘車程的地方睇樓。實用面積200多呎連落地大窗，售價200萬港元左右。Alan指近兩年荷蘭的樓價升值不少，幸好近日歐羅兌換價稍為回落，所以買樓都還是很化算。另一邊廂Karen跟住CJ搵食，以為歐洲人不食內臟就大錯特錯。CJ介紹一款蘇利南血腸雜錦給Karen食，其實就係五顏六色的牛雜，Karen特別喜歡牛柏葉夠辣。

Karen大讚味道拍得住香港的牛雜。

Alan前往幫襯一間香港人開的Café買咖啡時竟有艷遇，結識混血靚女店員。原本Alan打算買杯抹茶拿鐵，見到靚女店員Serena，Serena眼大大臉圓圓、笑容甜美、氣質溫婉、態度親切。Alan打蛇隨棍上，最後爭取到入廚房自製咖啡，還成功同Serena互換IG。翻查其Instagram，其照片張張都靚女，大眼精靈，五官精緻，尤如人間芭比，稱得上混血版Angelababy（楊穎）。

Angelababy（楊穎）。（instagram@angelababyct）

Alan接受訪問時被問到同靚女Serena會否有發展機會時，他笑言對方有點怕醜，只交換了Instagram，Alan話︰「應該唔會發展異地戀，好難維持。之前女朋友就係因為咁分手。成日掛住又見唔到真係好辛苦，仲要荷蘭咁遠，機票又貴。」Alan話Café老闆娘早前同老闆來香港旅遊，自己有盡地主之誼帶他們打邊爐。

Alan形容熱狗外脆內軟，名不虛傳。

明晚（4日）CJ將帶Karen同Alan認識六合門文龍師傅，師傅話荷蘭人好鐘意學舞獅，當做運動練功夫強身健體。跟手就去食即叫即蒸，移民當地香港師傅做的點心。而且價錢不貴，蟹黃燒賣都是6蚊歐羅（約51港元）。還會帶大家去市集買各式各樣果仁，想輕鬆一日可以選擇坐船遊運河。Alan更會親嚐一款連歌手John Legend 老婆Chrissy Teigen食過都大讚，被譽為最世上最好食的熱狗。

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