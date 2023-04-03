《中年好聲音》成收視保證有24.3點　張國榮《日落巴黎》16.3點

無綫公布上周（3月27日至4月2日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，無綫翡翠台昨晚（4月2日）播出的綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，隨着吳大強谷底反彈，登上三甲成為該回合MVP，跨平台直播收視取得最高24.3點（156萬觀眾）；緊接播出紀念張國榮逝世20周年特備節目《日落巴黎》修復版，重現張國榮、張曼玉及鍾楚紅之青春風采，最高收視16.3點（105萬觀眾），升2點。



《中年好聲音》收視持續高收。（《中年好聲音》截圖）

周一至周五收視方面，劇集《隱形戰隊》最高收視24點（154萬觀眾），繼續高企；處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視21.8點（140萬觀眾）；上周首播由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼主演的《女法醫JD》，最高收視20.2點（130萬觀眾）。資訊節目《東張西望》最高收視22點（141萬觀眾）；由洪永城主持、資料蒐集連拍攝耗時近兩年的教育資訊節目《成人教科書》上周首播，主持跟一班小朋友討論「男女」的問題，最高收視12.6點（81萬觀眾），今周將更大膽讓小朋友體驗何謂「生死」；《談婚論嫁》最高收視11.2點（72萬觀眾）。此外，周六節目《聲生不息 寶島季》最高收視16點（103萬觀眾）。

槍戰超精彩，但係點解主角冇中過槍？（《隱形戰隊》截圖）

哥哥張國榮的《日落巴黎》。

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