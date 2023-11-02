香港人在北京大結局劇情劇透｜陳展鵬吳若希離婚？　想走佬被拒絕

《香港人在北京》（星期四、2/11、第十九集）劇情講到，展銷會涉嫌售賣盜版貨，文創園被下令暫時關閉。吳若希擔心陳展鵬，卻透過戴祖儀查問。傅嘉莉與方晴約會，陳星妤看出洪永城十分在意，與戴祖儀合力讓洪永城酒後吐真言……吳業坤以為戴祖儀怡與前度復合，獨自傷心。事業、婚姻受挫，陳展鵬找吳若希提出回港重新出發卻遭拒……文創園經調查後得以重開，奈何聲譽受損，幸而梁漢文說服電視台在園區舉辦歌唱比賽決賽，陳展鵬更意外獲盧慶輝支持。戴祖儀提醒傅嘉莉認清喜歡的人；方晴準備前往非洲從事慈善工作，望傅嘉莉陪伴……

兩個似有感情。（劇集截圖）

呢邊就叫佢認清感情。（劇集截圖）

兩邊就懷念舊情。（劇集截圖）

呢個就驚再冇感情。（劇集截圖）

《香港人在北京》（星期三、1/11、第十八集）劇情講到，陳展鵬、吳若希仍深愛對方，卻被梁漢文和蔡潔弄得誤會不斷……傅嘉莉隨方晴做義工，二人投契。傅嘉莉因方晴轉帳失誤令其銀行戶口被凍結，遂找洪永城求助，洪永城認定方晴騙財。陳星妤向傅嘉莉解釋與洪永城只是朋友關係，傅嘉莉、陳星妤冰釋前嫌。戴祖儀鼓起勇氣向吳業坤表露心跡，未料吳業坤沒有戴上助聽器；吳業坤其實透過鏡子看到戴祖儀，只是自卑不敢去愛。洪永城隨傅嘉莉赴方晴之約，親證方晴向芳妮表白，及後更驚悉方晴的秘密，睇片尾極有可能是富二代。

吳業坤唔肯戴祖儀一齊。（劇集截圖）

原來係因為有病？（劇集截圖）

方晴似係呃人。（劇集截圖）

洪永城勁緊張。（劇集截圖）

真正身分可能係富二代。（劇集截圖）

《香港人在北京》（星期二、31/10、第十七集）劇情講到，戴祖儀從吳業坤的樂隊朋友口中得悉，吳業坤放棄巡演其實是不想離開她，戴祖儀不知所措。記者拍到梁漢文、吳若希別墅相聚的照片，陳展鵬為保護吳若希，答應出席記者會替二人澄清；緋聞雖然平息，但夫妻關係進一步破裂。洪永城發現陳星妤竟是小夢，陳星妤亦驚訝洪永城就是一直課金的鐵粉，二人情到濃時親吻起來，傅嘉莉看見後傷心離去。傅嘉莉住進青年旅舍，遇上背包客方晴。蔡潔送酒醉的陳展鵬回文創園，被其嘔吐到身上，只好借吳若希的衣服更換，剛巧吳若希回來……

呢個錫先。（劇集截圖）

到呢個錫。（劇集截圖）

好傷心。（劇集截圖）

捉姦。（劇集截圖）