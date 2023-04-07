獨家旅行團｜王卓淇孖四索女浸温泉　8集噴血位重溫無令網民失望

HOYTV一連十集的旅遊節目《獨家旅行團》由前港姐亞軍王卓淇（Erin）主持，她帶住四位KOL，包括張可盈（Bonnie）、陳思穎（Michelle）、樂翊榆（Annalise）同卓淑貞（Hannah）到大灣區多個地方享受溫泉之旅，以及品嚐地道菜式，現時《獨家旅行團》不知不覺已經接近尾聲，讓我們一起回顧當中的養眼畫面！

幾位主持大騷身材。

作為廣東地膽的王卓淇先是帶住Bonnie與Michelle到東莞、廣州、佛山、中山、珠海等地遊玩，當中見到她們毫不吝嗇曬出姣好身材，王卓淇曾接受《香港01》訪問透露主持們基本一日一套泳衣去浸溫泉，當中她大讚：「其實個個嘉賓都好身材過我，我就騷吓腳OK，佢哋就個個都有曲線，好似Bonnie咁就係可愛性感，愛美神導彈咁，Michelle就係歐美風，風格個個都唔同。」

幾位主持到大灣區浸溫泉

王卓淇笑言主持們基本一日一套泳衣去浸溫泉

現年30歲的陳思穎（Michelle）曾參加《Summer Girls 2022》且殺入五強，是私人健身教練，fit爆的身形令人看不出她是位母親，於結婚十年的丈夫育有一位7歲女兒。Michelle不時會在Instagram大派福利，曬出自己的水著靚相，相信這次的節目Michelle一會大騷美好身段，透過預告已經見到Michelle穿上泳衣浸温泉，場面十分香艷，令網民睇到心心眼，她曾接受媒體訪問時指，丈夫知道她很適合在這一個行業發展，因此他不介意Michelle展示身材。

Michelle曬有料身材

原來背後令人噴血！

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現年24歲的張可盈曾參加《Summer Girls 2022》且殺入五強，據佢當時報稱的三圍數字32-24-34看似普通，但每次在IG分享的照片都十分「澎湃」，尤其是cosplay《GANTZ》山咲杏、《生化危機》Ada，在節目中，Bonnie經常以泳衣上陣，網民反應都係「嘩」同「求放過」。

張可盈在節目中經常以泳衣上陣。

張可盈在節目中經常以泳衣上陣。

之後，王卓淇就帶住Annalise同Hannah到惠東、九連山、梅州、汕頭、潮州等地遊玩，幾位除了到酒店的無邊際泳池以及溫泉度假村打卡，更去了玩滑翔傘以及在室內雪場滑雪，玩得非常盡興。

王卓淇（左）與Annalise（右）

Hannah（左）與王卓淇（右）

現年23歲的卓淑貞被網民封為「翻版黃翠如」，身高175cm，一對43吋逆天長腿勁吸睛，在一眾參賽者中份外突出！她曾在電視台及網台擔任主持，外號「慳妹」，更參加過「亞洲模特兒比賽」。在節目中，她不都會大騷長腿，畫面非常養眼！

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現年29歲的樂翊榆自稱「開電視樂小姐」，與上述三位KOL一樣曾參選《Summer Girls》，原來她是位學霸曾於英國留學攻讀法律學位，回流香港後更創立了投資及移民公司、也會幫投資者投資初創公司，還學過八字命理懂得風水算命，拍得住香港小姐參賽佳麗。講起《香港小姐競選》，她表示：「我同麥明詩其實係同一屆，不過就只係入到second round，所以我唔會話自己係Miss Hong Kong。」

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