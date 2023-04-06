AGA江海迦遇疫情兩度取消紅館騷　堅持理想唔會退縮：我會再入紙

女歌手AGA江海迦今日（6日）現身中環Pop-up store宣傳新歌《MIZU》，為出道十周年打響頭炮。雖然為了拍這首歌的MV特意飛到日本拍攝，但AGA笑言其實自己好慳budget：「其實我哋喺日本係拍咗兩個半MV，當時拍嘅時候真係冇時間食嘢啊，每日行程都好密！」

AGA 今日（6日）現身中環Pop-up store宣傳新歌《MIZU》。（趙允琳 攝）

她坦言自己放假半年後有了很多新靈感，又透露已創作了兩隻大碟的歌曲，兼且很感謝十年以來陪伴她走過的每一個旅程的團隊，包括導演、styling和音樂班底：「我打電話『啊，可唔可以幫我拍個MV？可唔可以幫我整呢樣整嗰樣？』佢哋都即刻應承，我覺得呢樣係最感動嘅。」

AGA透露寫了兩隻大碟的歌。（趙允琳 攝）

AGA分別於2020年及2022年因疫情兩度忍痛取消紅館演唱會，被問到會否襯出道十周年再入紙於紅館開騷，她面有難色說道：「我會再努力㗎，嗯…都係唔講住。（係咪都有啲驚咗啦？）唔驚！唔驚！唔驚！驚大家唔睇咋，大家要再嚟睇，我會繼續努力再入紙。」

她透露自己一直與演唱會導員密密傾討論下次開騷會有什麼內容上的更改：「其實個rundown已經由頭諗過好多次㗎喇，所以我哋非常非常希望可以好快帶到呢個show畀大家啦！」