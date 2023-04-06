張紋嘉連Po十張黑圖紀念出道16年　陳年MV相殃及Stanley@MIRROR

由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）和黎美言（Winkie）組成的女子組合HotCha於2007年4月4日出道，不過她們在2014年宣布拆夥，HotCha正式成為歷史。為紀念出道16年，Crystal日前在IG連出十張黑歷史舊相，並寫上：「話說今日係出道周年紀念日，今年特意搵啲好舊好舊嘅相，睇完真係喊出嚟嘅中度黑圖分享一下，太黑個啲真係post完可以即刻轉行。睇完記得讚我而家靚咗啲㗎啦，等我平衡返個心理，同我講多次，我真係無整容！只係箍咗牙。」



HotCha於2007年4月4日出道，不過她們在2014年宣布拆夥。（網上圖片）

Crystal逐張舊相介紹，其中一張箍牙相更堪稱為震撼彈：「而家望番真係唔明白，點解我咁嘅樣箍住牙，大家都要我出道。我當時見到人哋個個都好靚，我平日完全唔想笑、唔想講嘢。但我每日就係要笑、要講嘢、要唱歌，要跳舞，仲要明知當時每拍一個MV，我呢個樣就會留一世。而家大個，我睇返我當然可以得啖笑啦，但係當時嘅心理陰影面積真係應該好大。值得留意，以前嘅look真係好爆，不過而家已經興到去y2k look，我相信我呢堆造型好快又興返！」

為紀念出道16年，Crystal日前在IG連出十張黑歷史舊相。（IG圖片）

而網民的另一焦點則落在其中一張MV相，Crystal寫着：「駱克道造型（當時嘅我覺得好型）我知我殃及池魚，但係我呢個look冇獨照。」她所指殃及池魚的「池魚」就是身後的MIRROR成員邱士縉（Stanley），當年仍是舞蹈員的Stanley為HotCha《Hot Lady》的MV伴舞，身穿背心加牛仔褲的他黑黑實實，身形比現時更瘦削。照片一出，Stanley留言指：「呢個係我人生第一個跳嘅MV」，Crystal驚訝回覆：「第一個」，不少網民都將重點放到Stanley身上：「點解個樣可以冇乜變」、「第四張相嗰個係Stanley大表哥，錯重點，Happy anniversary」。

Crystal寫上：「中童樣再扮細」。（IG圖片）

點撃睇11年前的Stanley以及堪稱「震撼彈」的箍牙相：