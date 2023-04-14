和解在後．專訪｜梁祖堯勁讚Ivy So專業：唔係冇腦淨係識靚嘅藝人

出道多年，一直都熱衷舞台劇的梁祖堯（阿祖），去年他處男下海拍攝ViuTV新劇《繩角》，而電視劇《和解在後》就是他的第二套作品，當中他飾演調和中心的創辦人「Cliff」，與另一創辦人莊易（谷德昭 飾）在經營方針有分歧，阿祖介紹角色時說道：「我同谷德昭係公司嘅合夥人，簡單嚟講佢係希望幫到社會減少紛爭嘅人，但係我淨係睇住公司盤數，係套劇入面我係飾演奸角。」



電視劇《和解在後》是阿祖的第二套作品。（葉志明 攝）

在劇中，梁祖堯飾演利益至上的調和中心創辦人「Cliff」。（節目截圖）

如此巿儈的角色聽起來有點像他在《繩角》中飾演的「魯堅」，不過他就表示：「一啲都唔似！我呢個係戲劇角色，上次《繩角》入面可能15集我淨係笑過一兩次，今次係蠢好多！佢係要衝出嚟X，會拍啲類似宣傳易嘅短片，要自己做主角享受權利嘅人。」除了性格，就連造型亦充滿不同之處：「今次全部着西裝、要梳頭，上次係連妝都唔化，今次係姿整嘅，所以成個演繹變到好唔同。」

阿祖表示這次的角色與《繩角》的「魯堅」不一樣。（葉志明 攝）

《和解在後》阿祖飾演COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）的老闆。（葉志明 攝）

上次在《繩角》中，阿祖飾演MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）及楊樂文（Lokman）的教練，今次在《和解在後》中，他飾演COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）的老闆，二人並非首次合作，於ViuTV選秀節目《全民造星IV》，阿祖曾經以指導老師身份參與節目，而他的學生就是Ivy，轉眼間Ivy已經以女團身份出道。

二人由「師生」身份變「同事」，對此阿祖說到： 「Ivy同Sica都係我嘅組員，喺《全民造星IV》經歷咗咁多嘢，啲回憶同建立咗個情感係唔會拎得走。今次用同事嘅身份合作，見到Ivy好淡定，預備得好充足、好專業，第一次拍劇佢做得非常之好。而Sica（何洛瑤）開始熟悉鏡頭，知道自己靚嘅、可愛地方喺邊。編劇同導演做得好好，發揮到佢哋本身嘅特質。因為Ivy係一個好有衝勁、好勇敢嘅女仔，而Sica就係一個傻更更、好可愛，會突然做啲令人意想不到嘅嘢嘅女仔。」

雖然Ivy第一次拍戲，當時阿祖就大讚對方好專業。（葉志明 攝）

對於Ivy及Sica，阿祖還透露更多關於兩位的想法：「Casting嘅時候係我揀佢（Ivy），我第一眼見就鍾意佢，我覺得佢值得擁有一個更好嘅機會，我好鍾意佢嘅能量，同埋佢對生命嘅睇法，佢唔係冇腦淨係識靚嘅妹豬，佢係有睇法、有嘢想做，係想影響到人，佢唔係啲冇腦Artist，佢會問我『我喺到做緊咩』、『我係邊個』，佢會問呢啲問題就係對自己有呢啲要求，Sica都係咁樣，你唔好睇佢傻更更咁樣。」

阿祖更表明：「佢唔係冇腦淨係識靚嘅妹豬」（葉志明 攝）

可見他非常滿意Ivy及Sica的表演。（葉志明 攝）

阿祖經常以不同的面貌出現在觀眾眼前，例如在綜藝節目《晚吹－空肚講宵夜》中，他會化身廚師，一邊教大家炮製美食，一邊與幾位主持閑聊，為大家傳遞歡樂，在電視劇及舞台劇中，就會根據角色傳遞不同的訊息給觀眾，不過阿祖最希望向觀眾展現的身份居然是農夫：「其實香港嘅農作物好重要，但係佢真係危在旦夕，香港嘅電視劇係唔會死，香港嘅綜藝係唔會死，香港嘅舞台劇暫時都唔會死住，但係香港嘅農業係會死，係會消失㗎。我唔想消失咗之後啲人先至回憶返，就好似恐龍咁樣。」

因此，阿祖坦言趁自己還有能力，希望可以令更多人了解香港的農業：「我想話畀大家知，香港仲有農業，係需要大家支持同關心，有好多香港嘅農夫好俾心機中緊農作物出嚟，係希望大家可以食到香港人嘅味道，呢一班人係好努力做緊，我好想幫佢哋一把，因為我都係其中一份子。」

阿祖最希望向觀眾展現的身份居然是農夫（葉志明 攝）

他希望香港人可以更了解本地的農業重要性。（葉志明 攝）

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