《風間公親－教場0－》下周開播　新垣結衣與木村拓哉合作驚到震

最強月九劇即將登場！自「日劇天王」木村拓哉主演的《教場》系列傳出以連續劇的方式戲劇化後，全球日劇迷無不興奮不已！近月劇組公布《風間公親－教場0－》黃金陣容，宣布「國民老婆」新垣結衣、「最美偶像」白石麻衣、「最佳男配角」赤楚衛二、「最佳新人」北村匠海和染谷將太聯袂主演，「全明星陣容」合流助攻，令木村有望再度締造收視神話！劇集將於4月10日在日本首播，香港觀眾可翌日下午透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。



《風間公親－教場0－》為《教場》系列前傳，時間將倒敍至風間公親（木村拓哉飾）進入警察學校擔任教官前、作為教育新手刑警的「刑事指導官」年代。

《風間公親－教場0－》為《教場》系列前傳，時間將倒敍至風間公親（木村拓哉飾）進入警察學校擔任教官前、作為教育新手刑警的「刑事指導官」年代，他與年輕刑警一起搜查殺人案，並在過程中讓他們學習成為真正刑警的故事。

《風間公親－教場0－》將於4月10日首播，香港觀眾可翌日下午透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

結衣驚到震 赤楚衛二嗌肚痛

「國民老婆」新垣結衣在《風間公親－教場0－》飾演隼田聖子，除了是風間的新人拍檔，同時也是一名單親媽媽，每日在刑警工作和照顧女兒之間夾鏠中求生存；該劇也是結衣自日劇《Code Blue 3》後，相隔六年再度演出富士連續劇，更是她出道以來首次合作木村大神，難怪女神坦言非常緊張：「這是我第一次和木村共同主演，但是他給我示範了敬禮的動作，並以各種方式和我交流，緩解了我的緊張。」憑《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的赤楚衛二也笑言驚到胃痛：「從來沒有想過我能夠演出，我很緊張！我飾演的瓜原潤史常常會緊張到肚痛，我好像也有同樣的感覺！」他更大讚現實中的木村就像老師一樣，不時在現場溫柔指導大家，讓一眾「新手刑警」漸漸得心應手。

《絕對不可能 ～偵探・上水流涼子的解析～》

傳坂口憲二驚喜演出

除了近年難得一見的鑽石級演員陣容，停工五年的日本型佬坂口憲二也傳出即將亮相《風間公親－教場0－》！早年他因罹患罕見疾病而宣布無限期暫停演藝活動，直至今年三月，日媒爆料他將以《風間公親－教場0－》無預警回歸劇界，讓粉絲直呼感動！

天海祐希、松下洸平勢在新劇《絕對不可能 ～偵探・上水流涼子的解析～》擦出火花。

被喻為近年最備受期待的月九劇，《風間公親－教場0－》將於4月10日首播，第一集更會加長30分鐘，並邀得實力男演員市原隼人和美艷女星內田理央跨刀演出！此外，由天海祐希、松下洸平主演的偵探劇《絕對不可能 ～偵探・上水流涼子的解析～》亦將於4月17日首播。