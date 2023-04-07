王令塵與藝術家Daniel Arsham打造「東西」　對創作要「夠膽諗」

王令塵（Oscar Wang），一位90後跨界藝術家，亦是美國藝術家Daniel Arsham創立的藝術平台Archive Editions邀請合作的首位藝術家，兩人攜手打造「東西」項目，展開東西方文化交流。



「東西」是王令塵與美國藝術家Daniel Arsham攜手打造的項目。（梁碧玲攝）

是次合作的契機，源於Oscar與Daniel做了一次UCCA（尤倫斯當代藝術中心）直播，由於Archive Editions一直想找華裔藝術家合作，因此便順理成章找了他，Oscar表示：「有一個咁大的國際平台可以有這樣的文化交流，對我來講好重要，因為其實我們好多傳統文化，同埋我們的理念是值得在世界發揚光大。今次Daniel都好明白我哋的出發點，亦都好希望可以將一些青年藝術家（推廣），搭建好這個平台，吸引更多藝術與文化愛好者的注意。」

Oscar很開心今次與Daniel合作，由首次傾到執行，用了整整一年時間。（梁碧玲攝）

無論東方抑或西方，都有「茶」文化，因此是次的融合以茶壺為元素：「大家本身係飲茶，但飲茶方式可能有點不同，今次由東方出發的紫砂壺用傳統文化同工藝展示出我們這裡飲茶的方式，西方的茶都可以運用到，紫砂壺上面的設計有好多水流、箭頭的指引，意思是我們的水流到海外，又流回來，是一個無限的結合。」

出生、成長於香港，又在英國留學，但Oscar卻選擇了不太熟悉的上海發展，之所以做出這個選擇，他坦言：「那時我覺得上海的力量好蓬勃，好多年輕人，好多諗法，好多創作，以前在與英國讀書都有好多上海的朋友來交流，發覺他們的想法都幾得意，創作的出發理念不同，香港是好多文化結合的地方，但個根源是好多中國傳統的文化，我想更多地explore（探索）。」

Oscar在閒暇時會行山、跑步、打拳、睇展、食飯，但大部分時間都在工作。（梁碧玲攝）

雖然年紀輕輕，但Oscar在藝術領域已佔有一席之地，其實他還有另一個身份，就是台灣導演、演員張艾嘉的兒子，不過，他的「星二代」光環並不是那麼「張揚」：「我無行一個我覺得捷徑的路，我覺得我行了一條自己開心的路，可能好長的一個證明過程，我覺得這個只不過是一個title（頭銜），個個都有不同title，所以我不會受這個影響，小時候會想很多，現在改變了。」除此之外，他同媽媽也經常會探討藝術：「我們談論的點就是as creators，作為創作者的交流。我希望以她的觀點聽到她覺得什麼好玩，我有時拍短片，給她看創作過程，她會說譬如這裡，有一段是燒紫砂壺，她說這裡不用火，太直白，不如轉心跳聲，出來的效果好正。她作為一個資深的電影創作者，我作為一個設計界的創作者，這種交流對我來講，經常會有一些新的爆發點出來。」

Oscar同媽媽會以創作者的身份交流藝術。（梁碧玲攝）

對於未來的藍圖，Oscar也有自己的願景：「我希望代表我們華人文化在世界的舞台上可以有一番事業，同更多出色的創作者擦出更多的火花，用我們華人歷史同文化向他們傳達更多有意思的項目、藝術品，至少在一個全球平等的狀態下去同人交流。」