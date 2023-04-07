LAW霸女神｜賴彥妤「陀衰家」揀親都錯　戴祖儀騷長腿好吸睛

無綫新法律資訊節目《LAW霸女神》昨日（6日）播出第一集，由森美帶著4位曾修讀法律系的女神一起主持。4位女神分別是：戴祖儀曾修讀英國萊斯特大學法律系、賴彥妤是英國考文垂大學法律系碩士畢業、魏韻芝曾修讀英國倫敦政治經濟學院法律系及王嘉慧曾修讀香港中文大學法律系。

無綫新節目《LAW霸女神》今日播出第一集。(節目截圖)

第一集由譚俊彥做嘉賓，主題是「家居」，詢問大家發生家居事情時有沒有犯法。森美介紹譚俊彥出場是說他是「好男人」，所以有關家居的法律問他最好不過，譚俊彥說自己是宅男，更大爆：「其實屋企就得一個法律，我老婆講嘅嘢咪係法律囉。」證明他是一個尊重老婆說話的好男人。

第一集由譚俊彥做嘉賓，主題是「家居」。(節目截圖)

之後遊戲環節有分4題，分別考大家在不同場境下有沒有犯法，森美及譚俊彥分別代表犯法及合法，再由4位女神選擇支持森美或譚俊彥。賴彥妤2次單獨選擇森美均出錯，被森美指她「陀衰家」，她第一次選擇森美時，森美說：「個個都係呢邊，反而Vivi（賴彥妤）喺我呢邊有啲驚。」第二次她再選擇森美時說：「我返嚟你身邊啦！」森美立即極大反應說：「吓！唔好過嚟得唔得啊？你一坐過嚟我就覺得自己好似輸硬。」結果當然是賴彥妤答錯了，她立即說：「我唔可以跟住你。」森美立即反撃：「唔關跟邊個事，係你去邊度，邊度就會輸啊！」當然其他3位女神答對了所有題目得4分，而賴彥妤因為錯了2 條題目，所以只有2分而落後。

之後遊戲環節有分4題，分別在不同場境下有沒有犯法。(節目截圖)

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