隱形戰隊｜馬國明邪惡樣對唐詩詠講三級笑話：我鍾意剝人光豬

《隱形戰隊》下星期進入結局周，早前馬國明與唐詩詠的一幕「火辣」床戲更令大家看得入迷，但因為程可為的亂入而搞笑收場。昨日（6日）一集的內容講到馬國明與唐詩詠已經回復情侶關係，馬國明在隱形任務戰略部隊與唐詩詠的一段對話帶有三級成份，令人很難想像平時外形乖巧馬國明會說出這些話，大家都讚馬明鬼馬。

唐詩詠馬國明火辣床戲。

劇情描述馬國明準備收工，步出office大堂對女友唐詩詠說：「難得嬌姐（程可為飾）今晚唔喺屋企，我哋唔洗喺房，可以出廳。」令唐詩詠指著他說：「你睇吓你個腦幾污糟。」馬國明立即扮無辜補充說：「我話出廳捉飛行棋咋喎，有幾污糟？」唐詩詠看穿他的心思後反撃：「噢，咁你淨係掂棋好啦，唔好掂其他嘢啊！」馬國明就壞壞一笑說：「不如捉象棋啊，我鍾意剝人光豬！」唐詩詠亦邪惡地回敬他：「邊個剝邊個都未知！」當馬國明想親唐詩詠時，趙希洛便進來，令到二人立即回復正經工作，十分爆笑。

馬國明邪惡樣講三級笑話。(《隱形戰隊》截圖)

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